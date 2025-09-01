Con apoyo federal, el hermano de Gustavo Valdés ganó en Corrientes y Provincias Unidas mira octubre
Los mandatarios de Provincias Unidas felicitaron a Juan Pablo Valdés y reforzaron la proyección federal de cara a las legislativas y a 2027.
Los mandatarios que integran el espacio Provincias Unidas felicitaron este domingo el triunfo de Juan Pablo Valdés en Corrientes. La estrategia electoral había sido diseñada por su hermano, el gobernador Gustavo Valdés, quien días atrás formalizó su incorporación al armado federal que busca competir en al menos diez provincias en las legislativas de octubre y proyectarse hacia 2027 como alternativa a La Libertad Avanza y al kirchnerismo.
“Las provincias argentinas juntas creamos una nación”, sostuvo Gustavo Valdés al hablar en el búnker radical correntino, donde celebró la victoria de su hermano en primera vuelta y lanzó un mensaje con tono nacional. La frase reforzó el anuncio del jueves pasado, cuando oficializó su ingreso al frente junto a Juan Schiaretti, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir e Ignacio Torres.
Los saludos llegaron rápidamente. Pullaro escribió en redes sociales: “Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en paz y con progreso para todos”. Martín Llaryora también dejó su mensaje: “Es la hora del interior, de la producción, del trabajo y de reafirmar el #federalismo”. Schiaretti, Florencio Randazzo y Nacho Torres sumaron sus felicitaciones, este último destacando que Corrientes “ratificó un modelo de gestión basado en transparencia y austeridad”.
En el mismo sentido, el gobernador jujeño Carlos Sadir afirmó que el resultado demuestra “la voluntad de los argentinos de ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país”. Claudio Vidal, mandatario de Santa Cruz y socio fundador del espacio, se hizo presente en los festejos del domingo, tras haberse ausentado en el cierre de campaña.
Zdero se sumó a las celebraciones en Corrientes
Otro de los que se sumó a la celebración fue Leandro Zdero, gobernador de Chaco, quien cruzó el puente General Belgrano para abrazar a Gustavo Valdés. Aunque no integra Provincias Unidas, ya que selló una alianza con La Libertad Avanza de cara a octubre, se mostró junto a su mentor político. Con el envión correntino, los gobernadores del bloque federal retoman la campaña nacional con la mira puesta en octubre y en consolidarse como un espacio competitivo de cara a 2027.