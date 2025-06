Cómo le ha ido a la gestión de Cornejo con el empleo privado y la advertencia del CEM

Desde el Gobierno local celebraron estos datos de la provincia, y compararon a Mendoza con el resto de provincias de la región desde el comienzo de la gestión de Alfredo Cornejo, al indicar que el incremento del 0,8% del empleo privado entre noviembre 2023 y marzo 2025 se da mientras "San Juan y San Luis han caído en casi 5 puntos", mientras que Buenos Aires "tuvo un -1,1%".

Además, defendieron el rojo entre febrero y marzo de este 2025, al sostener que "ese -0,4% no marca tendencia, ya que el mes anterior el mismo indicador había dado positivo (+0,1%, febrero 25 vs enero 25)".

Como conclusión principal, sostuvieron que "la matriz productiva mendocina ha logrado sortear con éxito el muy fuerte ajuste nacional de 2024, mientras que nuestros vecinos cuyanos, Buenos Aires, y varias otras jurisdicciones del país no han podido lograrlo, estando aún en negativo en materia de empleo privado registrado".

También dijeron que Mendoza, "al no haber venido dependiendo de la obra pública ni subsidios nacionales durante el último gobierno kirchnerista, y además tener ordenado lo fiscal, ha podido mantener sus niveles de empleo, mientras que muchas otras jurisdicciones no tuvieron la misma suerte".

En términos de trabajadores asalariados registrados por provincia, Mendoza tuvo 252.600 en marzo del 2024, mientras que en el mismo mes de este año fue de 254.800, lo que explica el incremento mencionado en el cuadro.

El informe del CEM sobre desempleo

Por otro lado, desde el Poder Ejecutivo también hicieron referencia al informe del Consejo Empresario Mendocino (CEM) sobre el empleo 2012-2024, en el cual el organismo expresó que Mendoza "se destacó en la recuperación post-pandemia, con una importante caída de la tasa de desempleo en los 4 últimos años".

En este sentido, se informó que a fines del 2024 la tasa de desempleo del Gran Mendoza "alcanzó el 4,8%, por debajo de la tasa nacional (6,4%) y de la registrada el trimestre previo (5%), y que durante el período analizado, la tasa de desempleo local fue menor que la nacional".

Sin embargo, aún no se ha podido llegar a la tasa más baja de desempleo de los últimos años en el cuarto trimestre, que se dio en 2017, con un 2,7%.

El Gobierno valoró estos datos analizados del CEM y remarcó que el 2024 fue un año "de ajuste macroeconómico" en el cual "Mendoza no solo mantuvo su situación de empleo, sino que inclusive mejoró, a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares".

A su vez, recordaron que entre el 2012 y 2019, la provincia perdió 4.800 puestos de trabajo privados registrados, "y otros 13.000 hasta diciembre de 2020, cuando la cuarentena golpeó fuerte a la actividad económica". Y remataron: "En los tres años siguientes nuestra provincia recuperó 16.300 empleos privados registrados, superando los niveles pre-pandemia".

De esta forma, puntualizaron que en 2024, Mendoza creó 3.100 empleos privados registrados (netos), mientras que el país perdió 107.700.

Todo esto se dio incluso con una baja del empleo público, que había crecido durante la última gestión del peronismo (2011-2015) de 54,8 a 57,3 cada 1.000 habitantes. "Luego, el ordenamiento fiscal iniciado en 2016 trajo aparejada una reducción del empleo público provincial hasta 50,6 agentes/1.000 hab. a fines de 2024".

La advertencia del CEM

De igual forma, desde el CEM advirtieron que si bien con el desempleo por debajo del 5%, Mendoza "no presenta un escenario crítico en términos de cantidad de empleo", es necesario también poner en análisis la situación de pobreza: "con tasas de desempleo bajas y niveles de pobreza altos, tener trabajo hoy no garantiza no ser pobre".

"A nivel nacional la informalidad laboral es elevada (asalariados sin descuento jubilatorio al 4T24: 36,1%) y el salario real está 27% abajo de diciembre de 2016, consecuencia de la caída del 40% entre 2018 y 2023 y una recuperación del 17% en los últimos 11 meses", marcaron.

Y finalizaron: "Es importante que el gobierno siga trabajando en afianzar el escenario de estabilidad y que avance reformas estructurales que bajen impuestos a la producción y al trabajo, reduzcan costos logísticos y de financiamiento, eliminen la maraña burocrática y promuevan el trabajo formal. Así, el sector privado podrá enfocarse en crecer, en ser más eficiente, más productivo y más competitivo Y la mayor productividad permitirá mejorar los salarios reales (y el consumo y el ahorro) en forma sostenible".