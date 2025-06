La enorme desigualdad que hay en el desempleo en Mendoza: quiénes son las más afectadas

Las mismas estadísticas de empleo marcan otras tendencias. Así, por ejemplo, en las zonas rurales de Mendoza hay "pleno empleo". En la encuesta publicada por la DEIE no se marca el desempleo entre los hombres de las áreas del campo mendocino porque la estadística es "no significativa". La tasa de desocupación (td) de la provincia en 2024, que mide la proporción de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, con relación a la pea es de 6,0%. Este valor es superior en la zona urbana (6,6%) que en la rural (4,1%). Al desagregar por sexo, edad y zona de residencia, se observa que la tasa de desocupación tiene mayor incidencia en las mujeres, en los jóvenes y en la zona urbana", indica el informe.

pobreza desocupación desempleo indigencia.jpg EFE

Tener empleo garantiza salario, pero no necesariamente el nivel de vida necesario o deseado. Así, por ejemplo, la mayoría de los ocupados en Mendoza está en la informalidad. "En cuanto a la registración laboral, a nivel provincial el mayor porcentaje se da entre los/as trabajadores/as no registrados/as. Se destacan los valores de la zona rural, en la cual los/as trabajadores/as no registrados/as presentan un porcentaje mucho mayor que los/as registrados/as", explican. El 52,7% de los trabajadores no está registrado. En la zona rural esa condición alcanza al 66,3% de los trabajadores.