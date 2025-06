El pedido de desarrollo en Change.org frente al "todos somos Uspallata" antiminero

La frase "todos somos Uspallata", que resuena en Mendoza como bandera de los grupos antimineros, es para muchos uspallatinos un eco distante que no refleja la cruda realidad de un distrito con desafíos socioeconómicos y de infraestructura. Mientras la provincia debate el futuro de la minería, una voz emergente desde la localidad, impulsada por campañas en Change.org, exige desarrollo.

Uspallata, una localidad estratégica en la ruta hacia Chile y un polo turístico, es una comunidad con marcadas identidades sociales y un empleo público que absorbe el 70% de la población activa. Esta dependencia, sumada a un mercado laboral privado temporal y precario, ha generado una falta de fuentes de trabajo para la juventud, empujándolos a la precariedad y a la dependencia de asignaciones estatales.

"Todos somos Uspallata", un discurso cuestionado Para Miriam Bustos, residente de Uspallata hace más de 30 años dedicada al turismo, y para Gabriela Molina, coordinadora de Uspallata Minera, la consigna "Todos somos Uspallata" es una afrenta. "Me da mucha bronca", afirma Miriam, "salgo a contestar que no es así, que no son todos, que no se pueden arrogar la representación de mucha gente que no conocen ni saben". Gabriela refuerza esta idea: "La mayoría de la gente que hace videos y que sale en los medios, ni siquiera conoce Uspallata". Ambas mujeres invitaron a todos los que usan esa frase como bandera a "pasar un mes acá, en pleno invierno", para que experimenten de primera mano lo que significa la vida cotidiana.

Uspallata no ha visto un avance significativo en tres décadas. A pesar de su flujo turístico de 120.000 visitantes anuales y ser paso obligado para 1.200.000 personas que transitan hacia la alta montaña o Chile, el turismo, según Miriam, es un "verso" si no se acompaña de una inversión y planificación que Uspallata no ha recibido. La informalidad de muchos emprendimientos turísticos y la falta de atractivos que fidelicen al visitante son solo algunas de las razones.

La vida cotidiana en Uspallata dista mucho de ser algo idílico. La falta de redes de gas y calefacción eleva los costos de vida a niveles carísimos, haciendo que el invierno sea cruel. La infraestructura básica, desde el estado de las calles hasta la conectividad a internet, es deficiente en varias de las seis zonas que componen la localidad. Muchos hogares uspallatinos tienen necesidades básicas insatisfechas, situación que recrudece en las zonas rurales. "Barrios completos no tienen los servicios esenciales", destacó Molina. Relata cómo en su propia casa el agua potable se obtiene de "más de 100 metros de manguera para 10 casas" desde frentistas sobre la Ruta 13, lo que genera problemas de presión en verano y dependencias de camiones cisterna de la municipalidad.