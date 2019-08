¿Cómo hacer que tu voto cuente como vos querés?



Cualquier DNI es válido para votar, siempre y cuando coincida con el que figura en el padrón o sea uno más nuevo. Las boletas no oficializadas -por ejemplo, con un número erróneo de lista- que se inserten en sobres no son considerados votos nulos, sino votos recurridos por los fiscales partidarios y definidos por la Junta Electoral en el escrutinio definitivo. Algunas personas fallecidas pueden aparecer en el padrón, ya que no todas las defunciones son notificadas ante la Justicia Electoral, pero eso no significa que se emita un voto en nombre de esas personas.