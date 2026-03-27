Cómo funcionarán los semáforos inteligentes de Mendoza y dónde estarán instalados

PEl Gobierno Provincial instalará semáforos inteligentes en 217 esquinas del Gran Mendoza , con una inversión estimada en $6.700 millones y en la cual hubo cuatro propuestas para ganar la concesión.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que el objetivo principal es mejorar y agilizar el tránsito y también la experiencia de los automovilistas, que a priori tardarán menos en llegar a sus lugares de destino.

El subsecretario de Transporte, Luis Borrego, explicó a MDZ Online que los semáforos inteligentes estarán controlados a través del Centro de Gestión de la Movilidad, que es desde donde se automatizan y "corrigen" la duración de cada uno de los semáforos en bloque según el flujo vehicular.

"Desde allí opera el programa electrónico que indica de forma automática e instantánea a cada semaforo cómo actuar y cómo debe ser el comportamiento según la hora del día", expresó.

Borrego agregó que se da prioridad a algunas arterias consideradas importantes o clave para el transporte público o debido a la gran cantidad de tránsito.

Las decisiones se toman a través de programaciones preestablecidas que surgen de una "ingeniería de tránsito". En este casos, hay "cámaras sensoras" que están instaladas en intersecciones clave que cuentan la cantidad de vehículos que transitan a toda hora. "En función a eso y según la hora del día -sea o no hora pico- se toman decisiones", alargando los semáforos en verde en algunos momentos, o recortándolos, según el caso.

image Centro de Gestión de la Movilidad

El funcionario aclaró que hay "tiempos mínimos y máximos en cada semáforo que se deben respetar. En base a eso, se establecen las prioridades, y agregó que "cuando confluyen muchos vehículos en ambos sentidos les damos prioridad a las arterias estrategicas para el flujo vehicular o el transporte público. Pero no hay que descuidar a quienes tienen que esperar con los semáforos en rojo", marcó.

La licitación de los semáforos en el Gran Mendoza

Borrego señaló que en todo el proceso licitatorio habrá obras referidas a las cámaras de inspección de los semáforos, cañerías, columnas y cuerpos semafóricos.

avenida boulogne sur mer semaforos (8).JPG ALF PONCE / MDZ

Todo esto se sumará al bloque central de la licitación, que es la incorporación de tecnología electrónica que permitirá monitorearlos desde el centro de gestión de la movilidad, que ya se encuentra funcionando y monitoreando la avenida Costanera.

"Estas 217 esquinas tendrán un mayor control y programación para generar ondas verdes, lo que nos facilitará obviamente la fluidez del tráfico y también permitirá que se detecte cuando haya una falla, ya sea de firma propia de los equipos o algún inconveniente con algún accidente que tengan los semáforos o algún corte de electricidad, eso se podrá detectar en forma inmediata", sostuvo.

Las más de 200 esquinas estarán divididas en 18 ejes, que son los principales ejes de calle de departamento de Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.