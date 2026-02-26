Presenta:
Este jueves se viene una jornada caliente en el Senado.
Comenzó la sesión por la Ley de Glaciares: el Gobierno se prepara para una jornada caliente

La Ley de Glaciares se debate desde las 11 en el Senado. Será en un clima de tensión por las marchas en contra de la nueva normativa.

En la sesión, que comenzará a las 11, también está previsto tratar el pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.

El viernes a la misma hora, en tanto, se convocó a otra sesión en la Cámara alta para tratar los proyectos de reforma laboral y el régimen penal juvenil, ambos provenientes de Diputados.

Designaron a Fernando Iglesias como embajador ante Bélica y la Unión Europea

Con 38 votos afirmativos y 31 negativos, el Senado aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y la Unión Europea. Fue un debate corto. El exdiputado nacional recibió el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, principalmente. El kirchnerismo mantuvo su rechazo, al igual que la flamante aliada del oficialismo Carolina Moisés (Jujuy).

Con el apoyo de los distintos bloques, comenzó la sesión

La sesión comenzó pocos minutos después de las 11 con un quórum nutrido de senadores de todos los bloques. Entre ellos también estaba el bloque Popular, con representantes del peronismo. También estuvieron representantes del PRO, la UCR y los bloques provinciales.

En un clima de tensión llegan los senadores al Congreso

Luego de la detención de los distintos manifestantes ambientales que se expresaron en las inmediaciones del Congreso, los senadores de los distintos bloques llegan al Congreso de la Nación. La jornada será caliente y las definiciones llegarán a último momento.

El oficialismo no tiene el texto ni los números cerrados para definir el proyecto que piden los gobernadores para favorecer el desarrollo minero en sus provincias.

