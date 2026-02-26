Comenzó la sesión por la Ley de Glaciares: el Gobierno se prepara para una jornada caliente

Live Blog Post

En un clima de tensión llegan los senadores al Congreso

Luego de la detención de los distintos manifestantes ambientales que se expresaron en las inmediaciones del Congreso, los senadores de los distintos bloques llegan al Congreso de la Nación. La jornada será caliente y las definiciones llegarán a último momento.

El oficialismo no tiene el texto ni los números cerrados para definir el proyecto que piden los gobernadores para favorecer el desarrollo minero en sus provincias.