Comenzó la sesión por la Ley de Glaciares: el Gobierno se prepara para una jornada caliente
La Ley de Glaciares se debate desde las 11 en el Senado. Será en un clima de tensión por las marchas en contra de la nueva normativa.
Con viento de cola, el oficialismo volverá hoy al recinto del Senado con el objetivo de aprobar la reforma a la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
En la sesión, que comenzará a las 11, también está previsto tratar el pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.
El viernes a la misma hora, en tanto, se convocó a otra sesión en la Cámara alta para tratar los proyectos de reforma laboral y el régimen penal juvenil, ambos provenientes de Diputados.