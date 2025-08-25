Coimas en la Andis: imputan al jefe de seguridad de Nordelta por encubrimiento

El juez Sebastián Casanello acusó a Ariel De Vincentis de encubrimiento en la fuga de Kovalivker, prófugo por presunto esquema de coimas en Andis.

La Justicia ordenó el allanamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el marco de la investigación a Diego Spagnuolo por presuntas coimas.

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo el domingo: el juez federal Sebastián Casanello imputó a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, por el delito de encubrimiento.

Según el magistrado, De Vincentis estaría involucrado en el intento de ayudar a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la Droguería Suizo Argentina, a eludir a la Policía. Kovalivker, cuya empresa se encuentra en el centro de la investigación por corrupción en Andis.

A raíz de la imputación, De Vincentis fue citado para declarar este lunes, tras un pedido del fiscal Franco Piccardi. La Justicia sostiene que Kovalivker huyó con dinero en efectivo. En su domicilio se hallaron tres cajas de seguridad, una de ellas abierta, lo que indicaría una salida apresurada. Las autoridades también buscan localizar su teléfono celular.

El caso se intensificó tras la difusión de audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector de Andis, denunciaba un esquema de coimas en la adjudicación de contratos y la compra de medicamentos.

javier milei- Diego spagnuolo Actualmente, la investigación se centra en el análisis de los teléfonos y la documentación secuestrada en los allanamientos, para determinar el alcance de las supuestas maniobras ilícitas.