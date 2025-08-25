Coimas en la Andis: imputan al jefe de seguridad de Nordelta por encubrimiento
El juez Sebastián Casanello acusó a Ariel De Vincentis de encubrimiento en la fuga de Kovalivker, prófugo por presunto esquema de coimas en Andis.
El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo el domingo: el juez federal Sebastián Casanello imputó a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, por el delito de encubrimiento.
Según el magistrado, De Vincentis estaría involucrado en el intento de ayudar a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la Droguería Suizo Argentina, a eludir a la Policía. Kovalivker, cuya empresa se encuentra en el centro de la investigación por corrupción en Andis.
A raíz de la imputación, De Vincentis fue citado para declarar este lunes, tras un pedido del fiscal Franco Piccardi. La Justicia sostiene que Kovalivker huyó con dinero en efectivo. En su domicilio se hallaron tres cajas de seguridad, una de ellas abierta, lo que indicaría una salida apresurada. Las autoridades también buscan localizar su teléfono celular.
El caso se intensificó tras la difusión de audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector de Andis, denunciaba un esquema de coimas en la adjudicación de contratos y la compra de medicamentos.
Actualmente, la investigación se centra en el análisis de los teléfonos y la documentación secuestrada en los allanamientos, para determinar el alcance de las supuestas maniobras ilícitas.
Quién es quién
En el entramado empresarial, Emmanuel Kovalivker desempeña el cargo de accionista minoritario de la droguería Suizo Argentina, con el 0,015% del capital social, aunque su participación se caracteriza por ser activa dentro de la gestión del negocio. La estructura accionaria da cuenta de un marcado predominio familiar, donde Eduardo Jorge Kovalivker, padre de Emmanuel, concentra el 64,5% de la compañía, mientras que su hermano Jonathan Simón detenta poco más del 21%, además de ejercer la presidencia; por su parte, Ariel De Vincentis, acusado por el delito de encubrimiento, es el jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta.