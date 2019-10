Cobos destacó "la jugada de Cristina" y la aconseja como vicepresidenta

El exgobernador Julio Cobos fue uno de los pocos que ayer por la tarde se animó a hablar de la inminente derrota de Mauricio Macri. Antes de que hubiese resultados oficiales, destacó la "audacia" de Cristina Fernández de Kirchner para convertirse en vicepresidenta y dijo que no le daría consejos "pero si reflexiones". Pero al mismo tiempo, adelantó que vienen tiempos de autocrítica en Juntos Por el Cambio por no haber escuchado muchas de las recomendaciones de las que se hicieron desde Mendoza.

Sobre la convivencia con Cristina Fernández en el Congreso aclaró que será diferente a lo que ya se da como senadores. "Ahora yo voy a tener la palabra y ella no", bromeó y destacó que Cristina "tuvo audacia" para convertirse en vicepresidenta. "La verdad es que la jugada que hizo Cristina al elegir a Alberto Fernández para perforar su techo le resultó", destacó.

Por otra parte, el exvicepresidente dijo que no le dará consejos a la vice electa, "pero si reflexiones". "El país está pasando momentos complejos y complicados que requieren esfuerzo y apoyo de todos los sectores políticos. Hay que resolver los problemas de la gente porque el país sigue mañana con problemas estructurales. Hay que salir entre todos, aprendiendo a escuchar, a tomar sugerencias y a aprender de los errores del pasado", aseguró.

Sobre el futuro de Cambiemos dijo que "con el tiempo discutiremos". "Hay dirigentes bien posicionados como Alfredo Cornejo pero también en el PRO con Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal", subrayó. Pero de todos modos pasó factura y dijo que habrá que hacer "un balance de por qué no hubo primarias, por qué no se ofrecieron alternativas y por qué no se accedió al desdoblamiento en Buenos Aires, que fueron sugerencias que se hicieron desde Mendoza", advirtió.

El senador ⁦@juliocobos⁩ fue uno de los primeros en hablar de lo que viene. La autocrítica y las figuras que emergen tras esta elección ⁦@mdzol⁩ ⁦@mdz_radio⁩ pic.twitter.com/HbNeioNXxH — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) October 27, 2019

De todas maneras, dijo que lo importante de aquí al futuro es "acatar la voluntad de la ciudadanía y colaborar porque el país atraviesa una situación muy compleja".