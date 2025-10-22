Claudio "Turco" García: "Puedo ayudar a salir de las adicciones a grandes, chicos y a varios de los que están en el Congreso"

El candidato a diputado nacional por el Partido Integrar, Claudio “Turco” García, habló sobre su incursión en política y su compromiso con la lucha contra las adicciones.

El exfutbolista Claudio “Turco” García, histórico delantero de Racing, Huracán y la Selección argentina, sorprendió con fuertes declaraciones en una entrevista con Tomás Rebord en el programa Hay Algo Ahí, emitido por el canal de streaming Blender. El ahora candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Partido Integrar afirmó que uno de sus principales objetivos, si llega al Congreso, será “sacar de las adicciones a grandes, chicos y a varios de los que están en el Congreso”.

“Es fácil criticar sin comprometerse. Yo no aparecí ahora: hace años que camino las villas, los clubes y los hospitales. Y después del 26 me van a ver más seguido que ahora. Lamentablemente, muchos políticos desarman las listas después de las elecciones, pero yo voy a seguir caminando”, expresó García, quien aseguró que su compromiso político nace de sus propias experiencias personales y del deseo de ayudar a quienes atraviesan problemas de adicciones.

Así habló el "Turco" García sobre su compromiso con las adicciones turco garcía Blender El “Turco” sostuvo que su decisión de involucrarse en política está íntimamente ligada a su historia de vida. “Hace 17 años que no consumo más. Estoy recontra capacitado y hay un equipo detrás mío que está ayudando. Me meto en esto porque sufrí las adicciones y es difícil salir, entonces quiero ayudar a los chicos, a los grandes y también puedo ayudar en el Congreso, que hay varios que son, pueden llegar a ser o fueron adictos”, declaró.

Además, destacó el rol social de los clubes de barrio, a los que considera un pilar fundamental para la inclusión y el acompañamiento de los jóvenes. “Los clubes son el futuro de los chicos. Más pibes en los clubes son menos pibes en la calle y lejos de las tentaciones. Para muchos, el club de barrio es su segunda casa. Para mí fue la primera. Iba a comer un sándwich porque en casa no había y muchas veces me invitaban a dormir en la casa de mis amigos porque yo vivía en Fiorito”, recordó con emoción.

La parte política del "Turco" García García también habló sobre su vínculo con Daniel Amoroso, presidente de Integrar y tercer candidato en la lista que encabeza. “Somos un partido de vecinos comprometidos con los clubes de barrio, la discapacidad, la creación de hospitales veterinarios gratuitos y la reforma laboral, entre otros temas”, explicó.