Chubut busca relicitar Manantiales Behr ante la falta de inversiones

Chubut intimó formalmente a YPF para revertir la concesión del yacimiento histórico Manantiales Behr , corazón de la cuenca del Golfo San Jorge. Esta medida le quitaría el control de la petrolera para relicitarla a un operador que garantice actividad inmediata.

Los datos de equipos en torre reflejan un desierto operativo comparado con el pico de inversión registrado tras la renegociación de 2014. Pero el malestar no solo radica en este punto, sino en el "silencio" institucional. Aunque se anunció que la operación quedaría en manos de una firma del Grupo Rovella , la provincia denuncia que no hubo precisiones oficiales sobre los planes de producción.

“Chubut es titular del recurso y no va a permitir que la incertidumbre o las demoras de una empresa pongan en riesgo la producción, los ingresos provinciales y, sobre todo, los puestos de trabajo de nuestra gente”, sentenció el gobernador Ignacio Torres .

“Exigimos que se garanticen los niveles de producción, que se concreten las inversiones comprometidas y que se mantenga en condiciones el yacimiento. No vamos a tolerar incumplimientos ni especulaciones que perjudiquen a los chubutenses ”, agregó.

Por su parte, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y diputado Jorge "Loma" Ávila sumó presión desde el sector trabajador: “No podemos tener los equipos parados y a los trabajadores esperando mientras las empresas siguen dando vueltas. Acá hay familias que viven de esta actividad”.

“Si no van a invertir y a producir como corresponde, que devuelvan el área. Chubut no puede quedar rehén de decisiones que se toman en otro lado”, sentenció.

La advertencia del Gobierno de Chubut a YPF

Desde el gobierno chubutense recordaron que los procesos entre privados no pueden justificar la falta de ejecución de los compromisos asumidos ante el Estado. En ese marco, advirtieron que podrían avanzar con medidas legales si persiste el escenario de parálisis.

Asimismo, fuentes oficiales indicaron que las eventuales acciones administrativas no excluyen posibles responsabilidades de las autoridades intervinientes en el proceso, si se comprobara que no se aseguraron de manera adecuada las condiciones necesarias para resguardar el interés público.

“Chubut no puede quedar supeditada a los tiempos financieros de una empresa. Si no están dadas las condiciones para garantizar producción e inversión, el área deberá ser revertida para que el Estado provincial la adjudique a un operador con capacidad técnica y económica”, concluyó Torres.