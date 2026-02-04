Chiqui Tapia declaró en la Justicia y ratificó su denuncia contra los dirigentes de la Coalición Cívica

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , ratificó este miércoles su denuncia contra los dirigentes de la Coalición Cívica y un empresario por presunta extorsión, en el marco de su declaración ante la Fiscalía de Pilar, en una audiencia virtual.

“Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”, aseguró el dirigente, quien forma parte de una investigación por presunto lavado de dinero por una mansión en esa zona norte del Conurbano.

La comparecencia del titular del ente del fútbol argentino, inicialmente prevista para este jueves, se concretó finalmente este mediodía.

En su relato, el presidente de la AFA aseguró no tener vínculo ni conocimiento previo con Facundo Del Gaiso, Matías Yofe ni con el empresario Leandro Camani , dueño de Secutrans S.A., una firma dedicada a la implementación y operación de sistemas automatizados de control de tránsito.

Tapia sostuvo que la causa vinculada a la vivienda ubicada en Pilar no fue el punto de partida del conflicto judicial, sino el desenlace de una serie de episodios anteriores que, según dijo, incluyeron presiones y amenazas. De acuerdo con su versión, esos hechos se remontan a su etapa al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE ).

El helipuerto lindero a la mansión atribuido a Claudio Tapia. Foto: Clarín El helipuerto lindero a la mansión atribuido a Claudio Tapia. Foto: Clarín

En ese marco, afirmó que la investigación responde a una represalia por su negativa a autorizar un negocio de gran magnitud económica relacionado con el sistema de fotomultas.

“Camani, escudándose en Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, impulsa las denuncias para presionarme junto con periodistas. No descarto que estemos ante un concierto propio de una asociación ilícita”, expresó.

El titular de la AFA también cuestionó el tratamiento mediático posterior a la denuncia, al que calificó como una operación orientada a amplificar el impacto de la causa.

Incluyó en sus cuestionamientos prácticas que describió como invasivas, como la filmación de domicilios privados mediante drones y su posterior exhibición televisiva, lo que —según remarcó— expuso a terceros ajenos al conflicto y desbordó los límites del ejercicio periodístico.

Cabe recordar que la semana pasada Tapia había presentado un escrito extenso ante la Justicia en el que se declaró víctima de una maniobra extorsiva.