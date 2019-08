Chicanas, ataques y contraataques en el primer debate de candidatos

Los candidatos a gobernador debatieron esta tarde en la Universidad Maza sobre los puntos que serán los que marcarán sus gobiernos.

La tónica del evento estuvo marcada por chicanas, ataques y contraataques entre José Luis Ramón, Anabel Fernández Sagasti, Noelia Barbeito y Rodolfo Suarez. A modo de ejemplo, durante todo el evento Ramón se refirió a Sagasti como "la elegida", en referencia al apoyo que recibe de la expresidenta Cristina Kirchner, y a Suarez como "el heredero", por la venia que tiene de parte del gobernador Alfredo Cornejo para sucederlo.

Durante la primera respuesta, los candidatos se mostraron de acuerdo en impulsar la educación sexual en la provincia.

Luego, consultados sobre el futuro del Ítem Aula, los opositores coincidieron en que avanzarían contra la medida que tomó Alfredo Cornejo al poco tiempo de asumir como gobernador.

"Voy a derogar el Ítem Aula lisa y llanamente", dijo Ramón, el más categórico de los tres. Fernández Sagasti, en tanto, lo consideró una "herramienta de estigmatización". Suarez confirmó que mantendrá el ítem, y consideró que era una "buena medida" que ayudó a ahorrar $1000 millones en licencias que "no correspondían".

Ítem aula.Tenemos que terminar con el ítem aula definitivamente. Es un fracaso absoluto, mejoró el presentismo, únicamente p castigar a los docentes y romper a sus gremios, pero lo que no mejoró fue nuestra educación, que en las pruebas APRENDER tiene cada vez peores resultados pic.twitter.com/U6jx87r86Q — Jose Luis Ramon (@JoseLuisRamonOk) August 20, 2019

Si la ciudadanía me elige como Gobernadora voy a garantizar el cumplimiento del calendario educativo, los 180 días de clase. Debemos buscar puntos de equilibrio entre padres, docentes y alumnos para construir la Educación que queremos. #PrimerDebate @UMazaOficial @LosAndesDiario — Anabel Fernández Sagasti (@afernandezk) August 20, 2019

Al momento de hablar de economía, Ramón destacó que "la mitad de los trabajadores está en situación de informalidad", y propuso medidas para bajar el pago de cargas sociales a Pymes. Fernández Sagasti habló de un "panorama desolador" en la provincia, con "pymes y empresas que cierran". "El 50% de los mendocinos dice que tienen un familiar que busca trabajo en Mendoza", comentó. "Para eso tenemos un plan de medidas de alto impacto", agregó, y detalló algunas de estas medidas, como asociarse con empresarios para generar oportunidades a jóvenes.

Barbeito destacó que "muchos coincidimos en el diagnóstico", y consideró que "esta situación viene así desde la dictadura". También resaltó las cifras de precarización laboral y poca ocupación entre jóvenes. Además tuvo un párrafo aparte para criticar las "nuevas aplicaciones" -las apps de delivery que llegaron hace pocos meses a Mendoza- y destacó el reclamo de trabajadores de Glovo para sindicalizarse.

Suarez, por su parte, indicó que Mendoza tiene que generar empleo más allá de las industrias primarias. "Animarnos a hacer minería responsable, controlando el agua", dijo. "Vamos a generar 20 mil puestos de trabajo de manera inmediata", sostuvo.

Luego respondieron sobre políticas de género. Ramón fue el primero en responder y recordó una reforma que propuso para "bajar en el ránking nacional de femicidios". "Debe haber juzgados especializados en femicidios", puntualizó, y pidió que las cautelares que tengan que ver con femicidios y violencia de género "tienen que salir en horas".

Fernández Sagasti dijo que "todos deberíamos ser considerados de acuerdo a nuestras capacidades, pero a las mujeres nos cuesta mucho". "Me cuesta ver que no haya una mujer en la Suprema Corte", contó. "Cada una de mis medidas va a ser atravesada por la perspectiva de género", adelantó. Barbeito, en tanto, recordó el movimiento Ni Una Menos. "La "Marea Verde", lamentablemente, no logró conmover a nuestros legisladores", analizó. "La vida de las mujeres les importa un bledo", dijo, antes de contar la batería de medidas que tomaría en ese aspecto.

Quiero ser socia de los empresarios para volver a prender el círculo virtuoso de nuestra economía.#PrimerDebate @UMazaOficial @LosAndesDiario — Anabel Fernández Sagasti (@afernandezk) August 20, 2019

Suarez, finalmente, remarcó que "la visión de género la tienen mejor las mujeres, por eso en mi gabinete el 70% son mujeres". El candidato de Cambia Mendoza argumentó que es necesario "llevar políticas contra la violencia psicológica, física a mujeres y niños, con mano firme".

"El 70 por ciento de mi gabinete son mujeres. Es importante la presencia de ellas para avanzar en políticas de género. No solo hay que buscar la igualdad de salario sino también eliminar el impuesto rosa" @rodysuarez#RodyGobernador pic.twitter.com/lzNcCPX7Fb — EquipoCornejo (@Equipo_Cornejo) August 20, 2019

"Debe mantenerse la condena de prisión perpetua como la máxima en la escala penal, pero entiendo que la justicia tiene que avanzar para ser más participativa", consideró la candidata peronista al momento de hablar de Justicia.

Barbeito, en tanto, pidió rever quiénes pueblan las cárceles mendocinas, y consideró que "la corrupción produce delincuencia". Suarez pidió mantener la cadena perpetua, y consideró "una burla para las víctimas" el fallo del juez Martearena que decidió no condenar con esa pena a los condenados por el caso de la "valija fúnebre".

Ramón, por su parte, aprovechó para cargar contra la empresa Ecogas, al contar que hicieron "57 mil estimaciones de consumo de gas, y eso es un delito". "Esos señores tienen que ser sometidos con las peores penas y procesos donde sean condenados de verdad", agregó. También indicó que hay que subirle los salarios a los policías.

Reforma de la Constitución

Los cuatro candidatos coincidieron en la necesidad de reformar una constitución provincial escrita hace más de 100 años, aunque con enfoques distintos.

La propuesta más jugada fue la del oficialista Rody Suarez, que propuso eliminar una de las Cámaras legislativas. "No podemos tener dos Cámaras legislativas en Mendoza que se eligen de la misma manera y funcionan y obedecen a una lógica partidaria", consideró el radical.

En este sentido propuso: "Podríamos tener una sola Cámara y así bajar el costo político junto con dar una señal a la sociedad de bajar el costo político". "No tiene sentido tener dos Cámaras", sentenció.

Por otra parte, los candidatos coincidieron en la necesidad de incluir al medioambiente, por ejemplo, como "cuestión de Estado" en la Constitución.

Dardos cruzados

El final del debate permitió a cada candidato hacerle una pregunta a otro sobre un tema tratado en la sesión.

José Luis Ramón destinó su "dardo" a Anabel Fernández Sagasti, a quien preguntó sobre su postura sobre la ley 7722 que prohíbe ciertas sustancias químicas en la minería. Puntualmente Ramón cuestionó que un senador de Unidad Ciudadana propuso "flexibilizar" las restricciones.

Sagasti contestó: "No me gusta que me pongan voz a mí ni a los ciudadanos. Hablo por mí misma. Dentro de mi partido y tu partido hay distintos puntos de vista. Entiendo que la 7722 es la institucionalidad a la que llegamos los mendocinos, que se puede ampliar la matriz productiva con esta ley, que se puede cuidar el agua y seguiremos trabajando para evitar el agua contaminada por químicos".

La candidata devolvió la gentileza y apuntó su pregunta al líder de Protectora. Puntualmente le preguntó qué opinaba sobre los juicios por jurado que se implementan desde este año por una ley de Sagasti. "Estoy de acuerdo dijo -pese a críticas durante el tratamiento de la norma- pero tendría que ser para casos de corrupción y no solo para 'ladrones de gallina'", respondió Ramón.

Suarez, por su parte, también dedicó su pregunta también a Fernández Sagasti. "¿Cómo es eso de que va a ser 'socia de los empresarios'?" La candidata respondió: "“Van a tener una socia todos los mendocinos que se levantan a las 7 de la mañana para trabajar; para quienes generan y mantienen el empleo. Daremos planes de estímulo fiscal y un fondo compensador eléctrico”, detalló.

Por último, y para no desentonar, también Barbeito interpeló a la referente kirchnerista. Fuera de guión, ya que se suponía que las repreguntas eran sobre temas del debate, le preguntó su opinión sobre las declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández, que avaló un dólar a $60.

Ante esto, Sagasti explicó: "Las expectativas del Rofex (Mercado de Futuros y Operaciones) en campaña decían que el dólar estaba 'planchado' por el aporte del FMI introduciendo dólares para sostener una cotización ficticia durante la campaña electoral y generar una sensación de alivio que no existía; pero el dólar en la cotización del Rofex estaba más arriba de lo que lo sostenía artificialmente el Gobierno nacional. Alberto Fernández, en cambio, quiere quiere una economía más sana y cristalina".