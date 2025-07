Certificados truchos en la Liga Mendocina: qué dijo la diputada que destapó el escándalo

La diputada Giuliana Díaz habló en el programa “Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 FM y advirtió que “obviamente no es una situación linda la que estoy atravesando, pero es lo que corresponde no solamente como funcionaria pública sino por una cuestión en la cual yo me entero de una situación terrible en una reunión de Consejo Directivo”.

En este sentido, dio detalles de cómo advirtió las irregularidades que derivaron en una investigación judicial. “Yo me entero una vez que leen el acta correspondiente a esta empresa que va a realizar los estudios de todos los jugadores y jugadoras de nuestra institución de manera obligatoria y cuando nombran a dos médicas, una de ellas es mi tía, con la cual tengo una relación muy cercana y estrecha, entonces me pareció totalmente raro que ella realice los estudios sin haberme avisado o consultado”.

Continuó el relato señalando que “me sorprendo del nombre. Le consulté a mi tía si está trabajando para un sindicato y para esta empresa, porque escuché su nombre en la Liga. Y ella me dijo que nunca trabajó con la Liga y que no ha hecho nunca un informe de un electro. Cuando le muestro las planillas y la firma, claramente se sorprendió porque no era su firma y no era su sello. El sello dice Marisa L. Torre y ella es Marisa Josefina Torre, con su misma matrícula”.