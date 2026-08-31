Celso Jaque habló de la interna del PJ y reveló qué espera Malargüe de Mendoza

El intendente de Malargüe, Celso Jaque , analizó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio el Congreso del Partido Justicialista (PJ), destacó la aprobación unánime de los balances y la conformación de la junta electoral. Además, reclamó que Malargüe acceda a fondos del resarcimiento para financiar obras estratégicas.

“En lo personal creo que ninguna de esas diferencias son de carácter insalvable. Son las cuestiones que a veces tienen que ver en el fragor de querer intentar prepararnos para las contiendas electorales que viene el año que viene”, sostuvo Jaque al ser consultado por la interna del justicialismo.

Para el intendente, el principal desafío del peronismo es recomponer la unidad de cara a las elecciones de 2027. “El peronismo hoy tiene un gran desafío y el primero, el primer gran desafío que tiene es lograr la unidad en la diferenciación que puedan tener los diferentes integrantes de nuestro partido, porque somos un movimiento”, afirmó.

Jaque consideró que las diferencias internas pueden resolverse con voluntad política, especialmente entre quienes aspiran a representar al espacio. “Esa unidad, aunque puede en algunos momentos parecer que cuesta llegar a ella, en sí mismo no es tan difícil y bastará con la buena predisposición, especialmente de aquellos que aspiran a ser los candidatos o a transformarse en el candidato de nuestro partido en las elecciones del 2027”, señaló.

Además de la unidad, planteó la necesidad de construir una propuesta política para Mendoza . “Lo más importante o el desafío más grande que nosotros tenemos en el partido, además de la unidad, es ser capaces de generar un proyecto, una mirada de la Mendoza que viene frente a los diferentes inconvenientes o problemas que presenta en nuestra provincia y decirle a los mendocinos de qué manera entendemos debería resolverse esa problemática”.

Sobre el Congreso realizado el sábado, Jaque relativizó las diferencias que quedaron expuestas en algunas votaciones y destacó los acuerdos alcanzados. “Lo del sábado tiene que ser visto en el marco de lo normal de cualquier partido que, a pesar de tener diferencias, busca resolver sus problemas internos, aún con miradas diferentes”.

En ese sentido, remarcó: “Lo importante, se aprobaron los balances de manera unánime, se pudo constituir la junta electoral, más allá de cómo fue el resultado final, y quedaron algunos temas que pasarán para el Congreso Extraordinario, que no pudo realizarse en ese momento, pero que pasa para una fecha que deberá definirse en los próximos días”.

Malargüe y los fondos del resarcimiento

Jaque también se refirió a la situación de Malargüe frente a los fondos del resarcimiento y aseguró que el departamento todavía no tiene obras financiadas. “Malargüe al día de hoy tiene 0% de obras financiadas”, afirmó.

El intendente explicó que el municipio incorporó distintas iniciativas al banco de proyectos de la provincia. “Nuestro municipio cargó un sinnúmero de proyectos de diferentes magnitudes y diferentes montos y para tratar de brindar soluciones a diferentes situaciones que requieren de alguna solución en el departamento de Malargüe”.

Entre los proyectos mencionó obras vinculadas con infraestructura vial y energética. “Son 80 kilómetros que son imprescindibles para el desarrollo del departamento, pensando en actividades estratégicas como la minería, entre ellas lo que es potasio, las sales de potasio, o lo que es inminente como el desarrollo de la Vaca Muerta mendocina”, sostuvo en referencia a la ruta nacional 40.

Jaque consideró que parte de los recursos podría destinarse a Malargüe mediante los mecanismos de repago de las obras. “Pero se supone que las obras tienen un repago”, señaló, y agregó que “con algo de voluntad política, parte de lo que faltara del resarcimiento podría utilizarse de esos fondos que hoy están guardados en una especie de fondo anticíclico”.

El gasoducto, una obra estratégica para Malargüe

Entre los proyectos presentados por el municipio, Jaque destacó el gasoducto que uniría la zona de Papagayos, en San Carlos, con Malargüe. Según explicó, permitiría garantizar el abastecimiento de gas no solo para su departamento, sino también para otros puntos del sur provincial.

“Es una red nacional que permitiría la provisión permanente, continua de gas, no sólo al departamento de Malargüe, sino que también resolvería la problemática del gas en el departamento de San Rafael, y lugares estratégicos desde el punto de vista turístico para el sur mendocino, como es el Valle de los Molles y el Valle de Las Leñas”, afirmó.

El proyecto, según Jaque, ya había sido licitado en 2011 y cuenta con declaración de impacto ambiental. “Desde el municipio hemos solicitado a las autoridades de Ecogas la actualización del proyecto y del monto”, explicó.

El intendente remarcó la particular situación energética de Malargüe: “Es curioso, Malargüe es el principal productor de gas de la provincia y no tiene gas”.

Para Jaque, la solución pasa por vincular al departamento con un gasoducto que garantice el suministro. “Estoy totalmente convencido de que la solución debe ser estar unida a un gasoducto, en este caso como GasAndes, que provee durante todo el tiempo”, sostuvo.

Finalmente, planteó que la concreción de la obra requeriría acuerdos entre la provincia, la Nación y la distribuidora de gas. “Es una obra estratégica”, concluyó.