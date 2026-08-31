Del 100% para Portezuelo al 0%: el lamento de Malargüe por los fondos del resarcimiento

El intendente de Malargüe, Celso Jaque, cuestionó este lunes al Gobierno de Mendoza por la ausencia de obras para su departamento dentro del paquete de proyectos que se financiarán con los US$1.023 millones correspondientes al resarcimiento que recibió la provincia .

En diálogo con MDZ Radio (en el programa MDZ Club) , Jaque fue contundente: “Hoy no hay ni una, hay cero obras financiadas. Malargüe, al día de hoy, tiene 0% de obras financiadas”.

El planteo del jefe comunal peronista apunta directamente al destino que Mendoza está dando a esos recursos, pero también marca la paradoja de lo que fueron los fondos del resarcimiento, teniendo en cuenta que los US$ 1.023 millones se iban a destinar exclusivamente para la obra Portezuelo del Viento (ubicada en Malargüe) más otras anexas. Pero hasta la fecha, casi el 100% de esos recursos está "comprometido" para otros proyectos en otras comunas.

Según explicó Jaque, desde que se puso en marcha el mecanismo para definir el uso de los fondos, el municipio de Malargüe cargó “un sinnúmero de proyectos” en el banco de iniciativas creado por la Provincia.

Entre ellos, Jaque mencionó dos obras que considera estratégicas para el futuro del departamento: la finalización de un tramo de la Ruta 40 y la construcción del gasoducto que permitiría abastecer de manera permanente a Malargüe y también mejorar la provisión para distintos puntos del sur mendocino. El problema es que ambas necesitan al menos la firma de un convenio con Nación.

“Malargüe es el principal productor de gas de la provincia y no tiene gas”, remarcó Jaque al describir una de las principales contradicciones que enfrenta el departamento.

El gasoducto, una de las prioridades

Uno de los proyectos que el intendente busca recuperar es el gasoducto que uniría la zona de Papagayos, en San Carlos, con Malargüe y que estaría conectado a GasAndes. La obra permitiría mejorar la provisión de gas natural no solamente para Malargüe, sino también para El Sosneado, en San Rafael, y zonas turísticas como Valle de los Molles y Las Leñas.

Jaque recordó que el proyecto ya había sido licitado en 2011, aunque finalmente no fue adjudicado ni comenzó a ejecutarse. Según explicó, cuenta con declaración de impacto ambiental y desde el municipio solicitaron a Ecogas que actualice tanto el proyecto como su presupuesto.

El intendente planteó que la obra representa "menos del 8% de los US$1.023 millones del resarcimiento", es decir, unos US$ 80 millones. Por eso consideró razonable que una porción de esos recursos pueda llegar a Malargüe.

“Uno que pensaba que los US$ 1.023 millones iban a ser aplicados en Malargüe porque era la obra de Portezuelo del Viento, sería lógico que al menos el 8% o un poco menos pudiera destinarse a Malargüe”, sostuvo.

Y agregó sobre la falta de obras: “Esto ha generado en la población y nosotros cierta amargura, pero yo sigo teniendo la esperanza de que el Gobierno provincial nos va a ayudar a que una obra estratégica como el gasoducto pueda realizarse”.

El intendente peronista incluso planteó una alternativa para hacer viable la obra, al recordó que actualmente Malargüe cuenta con una tarifa diferencial de gas que se financia mediante un fondo específico de la Nación. Su propuesta consiste en que, durante un determinado período, esos recursos continúen utilizándose bajo un esquema que permita recuperar la inversión necesaria para construir el gasoducto.

A eso podría sumarse, según el intendente, el aporte de los propios vecinos y un acompañamiento del Gobierno provincial mediante recursos provenientes del resarcimiento.

La Ruta 40 y los 80 kilómetros pendientes

El otro gran proyecto señalado por Jaque es la Ruta Nacional 40. En particular, hizo referencia a los aproximadamente 80 kilómetros que todavía faltan completar entre "La Pasarela" y las proximidades de Ranquil Norte.

Para el intendente, esa obra "resulta clave" para el desarrollo económico de Malargüe porque permitiría mejorar la conexión con proyectos estratégicos vinculados a la minería y al desarrollo de Vaca Muerta en Mendoza.

Respecto a los acuerdos que se deberían dar con Vialidad Nacional, Jaque puso como ejemplo los convenios que la Provincia ya firmó para otras rutas nacionales (por el Acceso Sur, Acceso Este y ruta 143) y señaló que el mismo esquema podría aplicarse para completar ese tramo de la Ruta 40.

Sobre los fondos, Jaque apeló al "repago" de las obras que ya están avanzando, así como también recursos que la Provincia tiene como una suerte de "fondo anticíclico", que son los $340.000 millones de adelanto de la coparticipación. “Con algo de voluntad política, parte de lo que faltara del resarcimiento podría utilizarse de esos fondos que hoy están guardados en una especie de fondo anticíclico”, señaló.