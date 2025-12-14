Causa Sur Finanzas: jugadores y exfutbolistas podrían ser citados por presunto lavado que salpica a la AFA

La Justicia evalúa citar a declarar a jugadores, exfutbolistas y familiares de figuras del fútbol en la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de dinero.

La causa judicial que investiga a la empresa Sur Finanzas por un presunto esquema de lavado de dinero podría sumar en las próximas horas nuevas declaraciones de alto impacto. Jugadores, exfutbolistas y familiares de reconocidos talentos del fútbol argentino podrían ser citados a declarar por su posible vínculo con el titular de la firma, Ariel Vallejo, según revelaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Por qué estas personas podría ser citadas por la justicia en la causa de Sur Finanzas “Existe esa posibilidad”, indicaron desde el entorno de la investigación, luego de que trascendiera que Vallejo habría recibido a varios de ellos en distintas sucursales de Sur Finanzas, incluso sacándose fotografías que luego fueron publicadas en redes sociales. Para la Justicia, estos encuentros podrían estar relacionados con la compra de dólares en momentos en que la empresa realizaba operaciones con la divisa blue sin registros ante el Banco Central.

De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia de noticias, las operaciones diferían por completo del circuito legal bancario. “Cuando vas a comprar dólares a un banco es oficial. Hay un sistema conectado al Banco Central donde figura si estás autorizado a comprar, si superaste el cupo mensual o anual, y se emite un boleto de compra y venta de moneda extranjera. En Sur Finanzas no te daban nada y todo se hacía a través del dólar blue”, explicó una fuente a la agencia.

Sur Finanzas Google Maps Además, se detalló que los empleados trabajaban con planillas de Excel, con registros diarios de operaciones que luego eran capturados en pantalla y enviados al tesorero. “No tenían sistema en las computadoras, no se pedían datos a quienes venían a comprar dólares y sólo se entregaba un ticket de la máquina contadora con la cantidad de billetes y número de serie, por si había reclamos por billetes en mal estado”, precisaron.

Según la investigación, únicamente la casa central de Sur Finanzas contaba con un sistema formal, utilizado en casos puntuales para operaciones legales. “El cliente no firmaba ningún boleto, nada de nada”, agregó la fuente.