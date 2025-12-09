Exclusivo: Sur Finanzas, las cuevas, las SIRAS y, después, la AFA y los clubes

Los allanamientos que ordenó la Justicia federal a la Asociación de Futbol Argentino ( AFA ) y a unos 16 clubes de primera y segunda división, es el costado más ruidoso de la causa contra Sur Finanzas y su responsable Ariel Vallejo. La causa que está en manos de Luis Armella, juez federal de Lomas de Zamora (lugar de residencia de la financiera de crecimiento meteórico), se inició hace aproximadamente dos meses, luego de una presentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por una investigación de evasión impositiva.

La misma se desprende de dos sospechas puntuales: la operatoria de Sur Finanzas dentro del mercado alternativo de cambios (las cuevas) y la falta de impuestos derivados de esta actividad. Luego, la investigación derivó en las posibles vinculaciones con otros mercados alternativos. La venta de permisos de importación dentro del sistema de Importaciones de la República Argentina ( SIRA ), un mecanismo electrónico creado en 2022 para controlar y autorizar las importaciones.

La sospecha de los denunciantes es que la compañía financiera accedía al valor oficial del dólar vendiendo estos permisos, derivados de importadores no existentes (truchos) o vendedores al exterior amigos y, luego, esos dólares se vendían en el mercado alternativo de dólares (al blue).

Se sospecha, también, que en varios momentos, esos dólares conseguidos al oficial y vendidos al mercado alternativo (cuevas), se realizaban bajo el mecanismo de “manos amigas”: esto es salir a vender en medio de una aceleración de compra de dólares en el mercado blue ( corrida cambiaria ) a un precio menor al que puja el mercado con el objetivo de contener el precio de la divisa alternativa. Esos dólares, se investiga en la Justicia, habrían salido de las SIRAS o la venta de bonos, siempre al precio oficial. Se verá.

Un segundo vector de investigación es el uso de la billetera virtual de Sur Finanzas para mover fondos desde Argentina al exterior vía compra y venta de divisas en el mercado de criptomonedas. Para esto, se investiga, se creaban empresas y sociedades fantasmas, detectando la Justicia decenas de compañías y personas sin actividad real ni capacidad económica, que eran dadas de alta como clientes de la billetera virtual.

El dinero habría ingresado en estas cuentas, se hubiera adquirido criptomonedas a través de las billeteras, se liquidaban en el exterior, volvían al país y, eventualmente, se habrían iniciado lavados de activos al mezclarse con operaciones legítimas de usuarios reales de la billetera.

Luego, parte del dinero se destinaba a la compra de propiedades, autos de lujo y contratos con clubes de fútbol. En este último punto, al avanzar la investigación. Se llegó a los datos de transmisiones de dinero hacia los clubes para armar, eventualmente, un esquema de transacciones de dinero. Se cree que entre Sur Finanzas, la AFA y varios clubes hubo un mecanismo de compra y venta de cheques y transferencia de recursos, a cambio de posibles comisiones y descuentos de efectivo.

Mientras tanto, este martes la Justicia realizó más de 35 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en al menos 17 clubes de fútbol, en una causa alternativa y derivada de la primera, también con ARCA como denunciante, con una presentación y apertura oficial el 26 de noviembre de 2025.

En total, los movimientos financieros del caso involucran más de $818.000 millones (unos 565 millones de dólares) con clientes sin capacidad económica real, el uso de empresas fantasma y sujetos apócrifos y la omisión del pago de impuestos como el de débitos y créditos, con una diferencia estimada de $3.300 millones.

La denuncia se enmarca en investigaciones previas por desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde Sur Finanzas también fue allanada, situación que además generó un conflicto de competencia entre juzgados federales (Lomas de Zamora, La Plata y Comodoro Py).

La Justicia sumó a la causa a la Unidad de Información Financiera (UIF), que luego fue convocada para analizar las operaciones sospechosas. Y para saber si otras compañías financieras, y algún que otro fondo de inversión, actuaba en los mecanismos de lavado, dado que a Sur Finanzas se la vincula como la operadora mayorista dentro del sistema. Algo que obligatoriamente debería haber derivado en la presencia de operadores minoristas.

Sur Finanzas enfrenta tres frentes judiciales —ARCA, ANDIS y Penal Económico— que se cruzan en torno a operaciones millonarias con empresas fantasma, desvío de fondos públicos y evasión impositiva.