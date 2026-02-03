Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio

En el reinicio del megajuicio por presuntas coimas en la obra pública, el abogado de la ex vicepresidenta cuestionó el origen de la causa, la ley del arrepentido y denunció un sistema de extorsión judicial.

El debate oral por la causa por los escritos de Oscar Centeno retomó su curso tras la feria judicial con el contundente planteo de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner que reclamó la nulidad total del proceso. Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, inauguró la etapa de cuestiones preliminares y arremetió contra el origen del expediente, el uso de la ley del arrepentido y el rol del fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

La ausencia de Cristina Fernández de Kirchner y el pedido de su abogado “Hay una nulidad evidente en esta causa”, sostuvo Beraldi al inicio de su exposición ante el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Según el defensor, el expediente nació de un “engaño” y respondió a una maniobra de forum shopping, es decir, la elección deliberada del tribunal que llevaría adelante la investigación. En ese marco, afirmó que antes incluso de la apertura formal de la causa, “el fiscal y el juez ya habían tomado contacto directo con la prueba”.

Cristina Kirchner no participó de la audiencia. El tribunal dispuso que los imputados no están obligados a estar presentes durante esta etapa y la expresidenta continúa recuperándose de una apendicitis que la mantuvo internada durante dos semanas entre diciembre y enero.

Cristina Fernández de Kirchner Cristina Fernández de Kirchner en la primera audiencia del juicio por la causa Cuadernos. Uno de los ejes centrales del planteo fue la impugnación del sistema de imputados colaboradores. Beraldi denunció que la ley del arrepentido fue utilizada como una herramienta de presión para forzar confesiones. “Se convirtió a la Justicia en un elemento de chantaje”, afirmó, y agregó que se montó un mecanismo destinado a “quebrar voluntades, generar miedo y forzar declaraciones bajo la amenaza de la cárcel”. Como ejemplo, mencionó el caso del empresario Rodolfo Poblete, liberado tras declarar como arrepentido.

El penalista exhibió filminas, notas periodísticas, entrevistas y declaraciones públicas de periodistas y dirigentes, con el objetivo de demostrar que las confesiones habrían sido direccionadas y manipuladas. “No solamente los aprietan, sino que ahora les dicen qué tienen que declarar”, sostuvo durante su exposición, que se extendió por los 90 minutos habilitados por el tribunal.