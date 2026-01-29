"Cristina Kirchner es una delincuente condenada", la tajante frase de un intendente que responde a Axel Kicillof

La interna peronista no se tomó vacaciones y en la previa de las elecciones de autoridades en el PJ bonaerense, un intendente que responde al gobernador Axel Kicillof fue sumamente crítico contra Cristina Fernández de Kirchner .

Se trata del jefe comunal de General Villegas, Gilberto Alegre . Es un reconocido dirigente del Partido Justicialista (PJ) y actualmente forma parte del Movimiento Derecho al Futuro, espacio que creó el mandatario provincial.

“ El kirchnerismo no es peronismo . Es socialismo del siglo XXI. Para mí, Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes ”, señaló Alegre en una entrevista con Radio Actualidad, de Villegas.

En contrapartida, desde el sector kirchnerista habló el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro , quien habló que en el peronismo hay “cagones y traidores” .

"La interna peronista para mí está en segundo plano. En primer plano es tratar todos los días que este gobierno de corruptos se vaya y Cristina libre", expresó Zurro.

Cristina Kirchner, en el balcón de su casa en Constitución Cristina Kirchner, en el balcón de su casa en Constitución. EFE

En las últimas horas, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que mantiene un duro enfrentamiento con La Cámpora, dijo que hay que "terminar con el autoritarismo" y exclamó: "Estamos cansados que digite a dedo todo".

"Estamos cansados, me parece que hay que intervenirla a ella", afirmó Saénz en alusión a Cristina y en medio de la intervención del PJ en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones.

"Sra. Cristina, usted intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar. Deje que la historia la juzgue. Siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades", concluyó.