Caso YPF: cómo sigue el litigio tras el triunfo argentino y los festejos del Gobierno

El litigio por la expropiación de YPF ingresa en una etapa clave luego del fallo favorable a la Argentina en la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Con ese resultado, el expediente se reconfigura y ahora la atención se centra en la estrategia que adoptarán los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital.

Desde el entorno de los demandantes ya dejaron trascender que buscarán nuevas vías para revertir la decisión judicial, lo que anticipa que el conflicto todavía está lejos de cerrarse.

El movimiento inmediato que podrían ejecutar los fondos es solicitar una revisión del fallo ante el pleno de la Cámara de Apelaciones, un recurso conocido como hearing en banc.

Se trata de una instancia poco habitual dentro del sistema judicial estadounidense, que solo se habilita en casos de especial relevancia. “Si los jueces aceptan, el caso tomaría una dimensión excepcional frente a la justicia neoyorquina”, explicó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril.

El plazo para presentar este pedido es de 14 días desde la notificación del fallo, mientras que la respuesta del tribunal suele demorar entre tres y seis semanas.

En el Gobierno consideran que esta es la vía más probable que intentarán los demandantes en el corto plazo, aunque remarcan que históricamente este tipo de solicitudes tiene bajas probabilidades de prosperar.

La opción de la Corte Suprema de Estados Unidos

En caso de que la Cámara rechace esa revisión, los fondos podrían intentar escalar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Para ello deberían presentar un pedido de certiorari, un mecanismo que habilita al máximo tribunal a tomar intervención solo en situaciones de relevancia excepcional.

El calendario judicial juega un rol clave en este escenario. La Corte entra en receso a fines de julio y retoma su actividad en octubre. Si la presentación se realiza antes de ese cierre, una eventual respuesta podría conocerse hacia fin de año.

Si el tribunal decide no intervenir, el caso quedaría prácticamente cerrado en esa jurisdicción. En cambio, si acepta revisarlo, el proceso podría extenderse hasta mediados de 2027.

El frente internacional: la alternativa del CIADI

Más allá de las instancias judiciales en Estados Unidos, los fondos cuentan con otra herramienta: llevar el reclamo al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Esa opción permitiría abrir un nuevo capítulo en el plano internacional, sin necesidad de agotar previamente las vías en la justicia estadounidense.

En la Casa Rosada ven un escenario más favorable

Tras el fallo de la Cámara, en el Gobierno consideran que el panorama se modificó de manera significativa y que las probabilidades de que prospere una nueva apelación son reducidas.

Sin embargo, en los equipos legales se mantienen en alerta y aseguran que se preparan para todos los escenarios posibles en una causa de alta complejidad y fuerte impacto económico.

La estrategia oficial: sostener los argumentos centrales

Desde el Ejecutivo anticipan que, ante cualquier nueva instancia, la defensa mantendrá los mismos ejes que fueron avalados por la mayoría de la Cámara.

El primero apunta a que los reclamos de los accionistas por daños derivados de un supuesto incumplimiento contractual no son válidos bajo la legislación argentina.

El segundo sostiene que, aun en el caso de que existiera una obligación derivada del estatuto de YPF, esos planteos quedan subordinados al derecho público argentino que regula los procesos de expropiación.

Un caso abierto que todavía puede escalar

Aunque el fallo reciente representó un alivio para la Argentina, el litigio sigue abierto y con múltiples caminos posibles.

Las próximas decisiones de los fondos demandantes serán determinantes para definir si el caso avanza hacia nuevas instancias judiciales o si comienza a encaminarse hacia un cierre definitivo.