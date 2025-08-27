Caso Nisman: imputaron a la exfiscal Viviana Fein por las irregularidades en la escena del crimen
El juez federal Julián Ercolini imputó al magistrado Manuel De Campos y a la exfiscal Viviana Fein por su responsabilidad en las graves irregularidades.
El avance en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman tuvo un nuevo capítulo este miércoles, cuando el juez Julián Ercolini imputó al juez Manuel De Campos y a la exfiscal Viviana Fein. Ambos fueron señalados por su actuación en la escena del crimen, considerada un verdadero " desastre" por la investigación en curso.
La imputación había sido solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, quien remarcó que las pruebas que debían recolectarse y preservarse fueron, en cambio, destruidas o alteradas en el lugar del hallazgo. "La desidia con la que actuaron los magistrados impactó de manera directa en el curso de la investigación del homicidio del doctor Nisman", sostuvo Taiano en su pedido.
El fiscal apuntó que el procedimiento en el departamento de Puerto Madero "estuvo plagado de graves y evidentes irregularidades cometidas, y en algunos casos consentidas, por funcionarios judiciales, de las fuerzas de seguridad y del Poder Ejecutivo Nacional".
Una de las anomalías más graves fue la ausencia de huellas del propio Alberto Nisman en su departamento. En cambio, los peritos encontraron la marca dactilar de un prefecto que debía preservar la escena, lo que evidenció la falta de control y la alteración del lugar del hecho.
Para la Justicia, estas fallas iniciales resultaron determinantes. No sólo impidieron avanzar con una recolección adecuada de evidencias, sino que también dejaron serias dudas sobre la cadena de custodia y la posibilidad de identificar a los responsables de la muerte del fiscal.
Con estas imputaciones, la investigación sobre el encubrimiento y las irregularidades en la escena del crimen de Nisman suma un nuevo eje que compromete directamente a quienes debían garantizar la transparencia y legalidad del proceso.