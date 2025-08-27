Caso Nisman: imputaron a la exfiscal Viviana Fein por las irregularidades en la escena del crimen

El juez federal Julián Ercolini imputó al magistrado Manuel De Campos y a la exfiscal Viviana Fein por su responsabilidad en las graves irregularidades.

En la imputación solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, se remarcó que las pruebas que debían recolectarse y preservarse fueron, en cambio, destruidas o alteradas en el lugar del hallazgo.

El avance en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman tuvo un nuevo capítulo este miércoles, cuando el juez Julián Ercolini imputó al juez Manuel De Campos y a la exfiscal Viviana Fein. Ambos fueron señalados por su actuación en la escena del crimen, considerada un verdadero " desastre" por la investigación en curso.

La imputación había sido solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, quien remarcó que las pruebas que debían recolectarse y preservarse fueron, en cambio, destruidas o alteradas en el lugar del hallazgo. "La desidia con la que actuaron los magistrados impactó de manera directa en el curso de la investigación del homicidio del doctor Nisman", sostuvo Taiano en su pedido.

Cómo fue la investigación de la exfiscal Viviana Fein El fiscal apuntó que el procedimiento en el departamento de Puerto Madero "estuvo plagado de graves y evidentes irregularidades cometidas, y en algunos casos consentidas, por funcionarios judiciales, de las fuerzas de seguridad y del Poder Ejecutivo Nacional".

10 años Alberto Nisman Amia (18).JPG Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Una de las anomalías más graves fue la ausencia de huellas del propio Alberto Nisman en su departamento. En cambio, los peritos encontraron la marca dactilar de un prefecto que debía preservar la escena, lo que evidenció la falta de control y la alteración del lugar del hecho.