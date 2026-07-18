Caso Martín Insaurralde: el lujo que no cerró y dejó expuesto su patrimonio
La causa por presunto enriquecimiento ilícito volvió a quedar bajo tensión tras un informe que revisó movimientos del exfuncionario, operaciones de Jésica Cirio y gastos vinculados con el viaje que desató el escándalo.
Entre movimientos bancarios, declaraciones fiscales, bienes, viajes y consumos varios, el patrimonio de Martín Insaurralde fue puesto en duda y se encuentra en la cuerda floja de una pericia contable oficial que detectó diferencias entre los ingresos declarados y los gastos atribuibles al funcionario durante los años investigados.
Un expediente que salió a la luz y comenzó a tomar dimensión pública tras el escándalo conocido como “Yategate”. Allí se lo vio al funcionario en un yate por el mar Mediterráneo junto a Sofía Clerici; esto fue la punta del iceberg de la investigación ahora conducida por el juez Luis Armella, que busca conocer el origen de los recursos que financiaron el viaje y entender a quién corresponde cada consumo.
Si bien el viaje con Clerici a Marbella ocupó uno de los capítulos más sensibles del análisis, la investigación registró 76 vuelos internacionales de Insaurralde durante su etapa como funcionario. Esto, junto con las propiedades, los vehículos y los gastos cotidianos, es lo que deja una inconsistencia en los gastos declarados.
Si bien las pericias no dan como certeza la constitución de un delito -dado que la definición de la situación queda en manos del magistrado a cargo-, sí expresan diferencias entre los datos patrimoniales y los consumos reales, que podrían derivar en nuevas medidas a relacionarse con el expediente.
Un respiro para Cirio
La situación del exfuncionario no es tan clara como la de su expareja; en el caso de Cirio, el peritaje arrojó que no se detectaron operaciones relevantes sin justificación, dado que el informe encontró respaldo documental para los principales ingresos, bienes y transferencias atribuidos a la conductora. De manera que sus aportes a la economía conyugal tienen sentido con sus ingresos.
El análisis también incluyó la boda que Insaurralde y Cirio celebraron en 2014 con gastos de $693.088 abonados mediante transferencias y cheques identificados, siendo esta una de las operaciones que no generó dudas en los informes. La transferencia más importante de Cirio a Insaurralde también contó con respaldo formal. La conductora entregó USD 250.000 y $2.000.000 el 26 de enero de 2023 mediante un acto con firma certificada ante escribano.
Los peritos verificaron además ingresos de Cirio por USD 700.825 provenientes de Zumba Fitness LLC entre 2016 y 2023 con transferencias provenientes del exterior que coincidieron con registros del Banco Central y del Banco Galicia. La actividad local de la conductora sumó una facturación de $163,9 millones durante el período examinado.