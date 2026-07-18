Caso Martín Insaurralde: el lujo que no cerró y dejó expuesto su patrimonio

La causa por presunto enriquecimiento ilícito volvió a quedar bajo tensión tras un informe que revisó movimientos del exfuncionario, operaciones de Jésica Cirio y gastos vinculados con el viaje que desató el escándalo.

Entre movimientos bancarios, declaraciones fiscales, bienes, viajes y consumos varios, el patrimonio de Martín Insaurralde fue puesto en duda y se encuentra en la cuerda floja de una pericia contable oficial que detectó diferencias entre los ingresos declarados y los gastos atribuibles al funcionario durante los años investigados.

Un expediente que salió a la luz y comenzó a tomar dimensión pública tras el escándalo conocido como “Yategate”. Allí se lo vio al funcionario en un yate por el mar Mediterráneo junto a Sofía Clerici; esto fue la punta del iceberg de la investigación ahora conducida por el juez Luis Armella, que busca conocer el origen de los recursos que financiaron el viaje y entender a quién corresponde cada consumo.

Si bien el viaje con Clerici a Marbella ocupó uno de los capítulos más sensibles del análisis, la investigación registró 76 vuelos internacionales de Insaurralde durante su etapa como funcionario. Esto, junto con las propiedades, los vehículos y los gastos cotidianos, es lo que deja una inconsistencia en los gastos declarados.

Si bien las pericias no dan como certeza la constitución de un delito -dado que la definición de la situación queda en manos del magistrado a cargo-, sí expresan diferencias entre los datos patrimoniales y los consumos reales, que podrían derivar en nuevas medidas a relacionarse con el expediente.

ALF PONCE / MDZ Un respiro para Cirio La situación del exfuncionario no es tan clara como la de su expareja; en el caso de Cirio, el peritaje arrojó que no se detectaron operaciones relevantes sin justificación, dado que el informe encontró respaldo documental para los principales ingresos, bienes y transferencias atribuidos a la conductora. De manera que sus aportes a la economía conyugal tienen sentido con sus ingresos.