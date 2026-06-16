Caso Kueider: se reanuda el juicio en Asunción y la acusación podría agravarse este martes

El proceso oral contra el exsenador entrerriano Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel Costa, por el intento de sacar de Paraguay 200.000 dólares sin declarar entra este martes en su segunda jornada, con la fiscalía dispuesta a ampliar los cargos contra ambos.

El debate, a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción, se retomará a las 10.30 hora local, en la Torre Norte del Palacio de Justicia.

Por cómo quedó la primera jornada, lo más probable es que el tribunal retome la recepción de pruebas.

Pero la atención está puesta en el pedido del fiscal Ysrael Villalba de incorporar nuevas modalidades de contrabando: el tribunal deberá resolver si lo acepta, lo rechaza o lo posterga, fijando un plazo para que la defensa conteste.

También sigue latente la chance de que Kueider o Guinsel declaren. Ambos se reservaron esa posibilidad la semana pasada, cuando dijeron que lo harían "más adelante en el proceso", sin precisar cuándo.

La fiscalía busca agravar los cargos

Durante su exposición inicial, Villalba avisó que analiza ampliar el encuadre legal del caso, más allá de la tentativa de contrabando de divisas que llevó a la pareja a juicio, y pidió que se notifique a la defensa para que pueda anticiparse a un eventual agravamiento de los cargos.

Si la acusación se reformula, podría alterar tanto la estrategia defensiva como la pena en juego.

La defensa le baja el precio a la amenaza

Del otro lado, el abogado de Kueider, Marcelo Bogado, le bajó el precio a esa amenaza. Sostuvo que la fiscalía tiene dificultades "para acreditar algunos aspectos de la acusación" y deslizó que el propio tribunal podría inclinarse por una recalificación de los hechos hacia una figura más favorable a su cliente.

De hombre de Bordet al voto por la Ley Bases

Antes de su caída judicial, Kueider fue una pieza clave del peronismo entrerriano: hombre de confianza del gobernador Gustavo Bordet —de quien fue secretario general— y antes concejal y funcionario en Concordia.

Llegó al Senado con el Frente de Todos, pero su trayectoria fue rotando de espacio, hasta su último gesto de peso: el voto a favor de la Ley Bases del gobierno de Javier Milei, poco antes de su viaje a Paraguay.

El desafuero y los pedidos de extradición

La detención en diciembre de 2024, con dinero no declarado, derivó en su desafuero y en pedidos de extradición que la Justicia paraguaya ya concedió por causas conexas en la Argentina, donde se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas.

El esquema previsto es que, cerrado el juicio y cumplida allí la eventual condena, sea extraditado al país. Por estas horas, ambos cumplen prisión domiciliaria en Paraguay.

La noche del puente de la Amistad

La causa se remonta a la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider fue interceptado en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad con 200.000 dólares en el baúl de su auto.

El acta del operativo consignó el secuestro de 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos, montos que debían declararse ante la Aduana paraguaya.

Sobre esa base, la fiscalía encuadró el hecho como tentativa de contrabando, al considerar el efectivo un "instrumento negociable" cuya no declaración configuró un intento de "ocultar los instrumentos de valor monetario".