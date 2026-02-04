Casación confirmó a los jueces que ordenaron pedir la extradición de Nicolás Maduro

Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó a los magistrados Bruglia, Bertuzzi y Llorens, quienes habían ordenado al juez Sebastián Ramos solicitar a Estados Unidos la extradición del expresidente venezolano Nicolás Maduro , para que responda ante la Justicia argentina por una denuncia en su contra por violaciones a los derechos humanos.

Los camaristas Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci desestimaron un recurso presentado por la defensa de Noguera Pietri, que pretendía apartar del expediente a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

En su fallo, los jueces de Casación señalaron que no correspondía siquiera tratar la queja, ya que no se trataba de una “sentencia definitiva” ni de una resolución equiparable, por lo que el tribunal no se encontraba habilitado para intervenir en esta etapa del proceso.

“La parte no rebate de manera completa y acabada todos y cada uno de los argumentos tenidos en cuenta en la resolución recurrida”, señalaron los magistrados. En ese sentido, indicaron que la defensa no logró demostrar la existencia de arbitrariedad ni la presencia de una “cuestión federal” que justificara superar el umbral de admisibilidad.

Mahiques y Yacobucci se pronunciaron a favor de mantener a los jueces de la instancia inferior. En disidencia, Ledesma sostuvo que el planteo presentado por el abogado Fernando Sicilia, en representación de Noguera Pietri, estaba correctamente formulado y que el tribunal debía analizar si los camaristas habían perdido imparcialidad.

La defensa había argumentado la existencia de un “temor fundado de parcialidad”, al sostener que los camaristas ya habían emitido una opinión sobre el fondo del asunto cuando, en abril de 2024, revocaron el archivo de la causa y ordenaron directamente las indagatorias y las capturas internacionales de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y del propio Noguera Pietri.

Sin embargo, la Justicia argentina consideró que dichas decisiones forman parte de las atribuciones de la Cámara para dirigir la investigación, en especial en casos de extrema gravedad en los que se aplica el principio de jurisdicción universal ante la inacción de los tribunales locales.

La ratificación de los camaristas se produjo el mismo día en que el juez Sebastián Ramos formalizó ante Washington un pedido de extradición de Nicolás Maduro, para que sea investigado en la Argentina por delitos de lesa humanidad, entre ellos torturas, persecuciones y desapariciones forzadas.