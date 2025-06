Carlos Fara: "El peronismo como proceso histórico está superado"

-Cristina Kirchner fue condenada, inhabilitada para ejercer cargos públicos y se planteaba que si ella era candidata iba a ser una elección muy nacionalizada en la provincia de Buenos Aires ¿Ahora va a ser más nacionalizada todavía, o no? -Bueno, igual de nacionalizada digamos, porque obviamente ella va a ser protagonista simbólica de la campaña. Aunque no sea candidata, obviamente va a decidir ella quién la reemplaza en ese rol de candidata o candidato en la Tercera Sección electoral y, por supuesto, se va a poner al frente de la campaña desde su lugar de detención. No le van a poder, quitar la libertad de expresión desde ya. Entonces, entre eso y que ya per se contamina el escenario político, y el propio Milei, que está obviamente muy interesado en ganar la elección porque lo va a ver como una especie de termómetro de octubre, te diría que la nacionalización está asegurada.

-Hablando de Milei, hace poco dijiste que el Gobierno temía una Cristina candidata. ¿No le convenía al Gobierno tener una Cristina candidata para polarizar mejor? -Sí le convenía. Pero bueno, ¿viste que en estas cosas no hay respuestas únicas? Son oportunidades, pero también siempre se corren riesgos. Digo, Cristina fue de candidata a vicepresidente en el 2019 y poniéndolo a Alberto adelante ganó. ¿O sea que volvió, no? Bien, entonces desde ese punto de vista te diría que yo creo que en general le convendría en función del antagonismo. Pero bueno, no tenés el resultado asegurado.

-Y vos decís que ahora Cristina va a designar un heredero. ¿Lo ves factible que designe a un Kicillof que antes estaba enfrentado a ella? -No como candidato de la Tercera, definitivamente. Pero yo diría, de corto plazo, a Kicillof no le queda otra que encolumnarse con Cristina . De hecho, manifestó su solidaridad y abonó al argumento de la proscripción

-Específicamente en La Tercera, ¿quién podría ir?

-Yo supongo que una persona muy leal a Cristina. Voy a poner un nombre que no creo que sea, pero Mayra Mendoza...alguien de La Cámpora. Es una persona que Cristina la considera absolutamente su representante, desde todo punto de vista.

-¿O sea, volverían las candidaturas testimoniales como en el 2009?

-No lo descarto, totalmente.

-¿Y en este contexto, La Cámpora cómo juega en la provincia?

-Yo creo que Cristina, con este hecho de alguna manera, primero sella la tregua con Kicillof y además gana espacio para decir "yo, la proscrita, tengo que conducir este proceso". Kicillof y sus aliados creo que van a poder discutir con menos fuerza las listas de candidatos

-Kicillof, Cristina y me falta un vértice del, si quieres puedo decir, el triángulo de hierro kirchnerista: Massa. ¿Cómo juega Massa?

-Massa digamos que venía jugando muy cercano a La Cámpora y a Cristina, porque obviamente sabe que la lapicera mayor está ahí, pase lo que pase. Eso por un lado. Luego, un Massa que seguramente en un punto se debe haber alegrado, porque obviamente Cristina sale de la cancha electoral, ya no tiene ninguna posibilidad y efectivamente te va a dar la discusión en 2027. Veremos hasta dónde llega, pero lo tiene en su agenda, sin duda.

-Y si cruzo a la otra orilla, dejo el peronismo y me voy a La Libertad Avanza, el PRO, radicales...¿Cómo afecta lo que pasó con Cristina en ese reordenamiento también?

-Bueno, eso afecta menos, porque está decidido que van a ir juntos. Está claro que parece más violeta que amarillo, pero lo cierto es que eso ya estaba en camino. Este tema de Cristina no los afecta, por lo menos en esa construcción política.

-Pero quizás ya no está la otra figura con la que polarizar tanto que era Cristina. ¿El PRO podía podría ganar un poco más de terreno en las listas o en las chances?

-No, no lo veo. Yo creo que eso tiene todo que ver con la lógica de La Libertad Avanza de hegemonizar el espacio. Por eso digo que no me parece que la situación de Cristina afecte la manera en la cual La Libertad Avanza quiere ordenar ese espacio oficialista.

-¿Y en cuanto al interior, saliendo un poco del conurbano y la Tercera Sección, el kirchnerismo cómo se ordena hoy? ¿Cómo Kicillof puede captar esos intendentes que quizás no son tan cercanos a La Cámpora? ¿Cómo está su situación hoy en día?

-Insisto, de acá a octubre me parece que gana fortaleza Cristina en la imposición de candidaturas. Con lo cual digo, La Cámpora como brazo ejecutor político de Cristina obviamente creo que va a tener alguna preeminencia. Que vaya Fernanda Raverta en la Quinta Sección electoral, que fue la directora de la ANSES, que vaya Julián Domínguez y ese tipo de cosas. Me da la impresión de que ahí, la disidencia, en esta situación de desgracia de Cristina, la va a aprovechar para mantener su preponderancia.

-Salimos un poco de provincia de Buenos Aires, que está muy en boca de todos. Me voy a octubre y la Ciudad de Buenos Aires, que fue sorprendente el resultado ahora en mayo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué va a pasar?

-Creo que van a ir a una confluencia. Me parece que no hay espacio para otra cosa. Sería como muy raro que haya una orden política de confluir y no confluyan en Ciudad de Buenos Aires, después de que encima el PRO perdió. El PRO tenía algún argumento si podía ganar la Ciudad Buenos Aires. Una vez que perdió, casi que es mejor entregarse y por lo menos ser socio de una escudería, que lo más probable es que gane la Ciudad.

-Y en la Ciudad, Rodríguez Larreta, que consiguió un 8%, en octubre no va a presentar su espacio propio. ¿Ese caudal de votos a donde podría ir? Porque es poco, pero también puede ser mucho.

-Totalmente. Es probable que pueda haber una especie de tercera opción progresista, socialdemócrata. Juntando al radicalismo, gente que le responde a Manes, algo de Schiaretti, que está en una conversación con Manes. Me parece que ahí puede haber como una tercera vía. Creo que es un buen distrito para que exista alguna alternativa así.

-Un radicalismo que últimamente en la ciudad Buenos Aires hizo menos de tres puntos.

-Sí, empezamos a juntar los retazos digamos; ocho, más tres, más dos de la Coalición Cívica. Por ahí tenés un espacio de centro. El tema es quién encabeza, quién es el candidato de eso.

-Ligado a las elecciones en la Ciudad Buenos Aires, hubo todo un escándalo con un video hecho con inteligencia artificial. ¿Vos como consultor cómo te afecta en las campañas? ¿Cómo se puede lidiar con la inteligencia artificial hoy en día? ¿Es un problema a combatir o nos adaptamos a eso?

-Primero depende del hecho. Yo creo que el caso de la Ciudad Buenos Aires y el video de Macri, afectó poco. Porque apareció en veda y rápidamente el perjudicado hizo el suficiente ruido para que se viralizará y sí, más gente lo vio. Pero sabiendo de que estaban frente a un fraude este en ese sentido. Entonces yo te diría "ojo", porque me parece que en la medida que empiezan a pasar este tipo de situaciones, también empezás a tener un electorado más vacunado, más prevenido contra este tipo de cuestiones. No es tan sencillo hacer una deepfake y confiar en que eso te va a dar un buen resultado.

-Carlos, te quería preguntar por tu carrera como consultor. Vos tenés más de un 76% de efectividad en más de 200 campañas. Calculo que debe haber una clave en eso. ¿Cuál es?

-Bueno, a ver, yo preferiría empezar con tiempo, porque estos procesos son difíciles Cuanto más difíciles, más tiempo necesitas. Cuanto menos plata tenés, más tiempo necesitás, porque tenés que caminar, instalarte, etcétera. Y mucho compromiso del líder respecto de la estrategia, porque el tiempo ayuda, pero si el líder no está suficientemente imbuido del camino que hay que trazar, es muy difícil alcanzar los resultados. Al final, el consultor no hace milagros. El consultor puede tener buenas ideas, pero después, si el líder no las toma adecuadamente, no logramos nada.

-Difícil, me imagino, lograr ese compromiso.

-Total, total.

-Ahora, mirando ya un poquito más adelante, Milei plantea ir por una reelección. ¿Lo ves posible o no?

-Sí, total

-Depende más del factor económico, calculo.

-Totalmente. Él el otro día en España dijo: "Si yo tuviese la posibilidad de estar en un segundo mandato, haría una reforma fiscal y le devolvería a la gente 500 mil millones de dólares..." Sí, creo que lo tiene en vista, obviamente, sin duda.

-Y muchos analistas hoy en día dicen que Milei, en cierto punto, es peronista. ¿Coincidís con eso?

-Yo digo que tiene un "ADN peronista", digamos. Esa cosa más movimientista. Porque en realidad La Libertad Avanza, como partido, no le interesa, a diferencia de la cultura del PRO, con Macri. Me parece que es disruptivo. Me parece que es un personaje que viene de afuera, a generar un revulsivo, frente a lo estatuido, que viene a hacer cambios profundos, que no se preocupa por las formas. Hay algo de eso ahí.

-Me dijiste "a diferencia del PRO con Macri". Macri, ¿qué me podés decir?

-Me parece que ya la última bala en la recámara la tenía en la elección adelantada del capital. Y esa bala ya se gastó. Vamos a decir así: con mucho optimismo, la otra bala en la recámara es que pueda mejorar la gestión en Capital y entonces Jorge Macri pueda ser el candidato de una coalición con La Libertad Avanza, pero siendo la cabeza. Si no, obviamente, si perdés en la casa central, te quedas sin negocio.

-Para cerrar Carlos, última pregunta. Volvemos al tema inicial. ¿El peronismo en sí, como movimiento en Argentina, sigue teniendo futuro o ya se va a convertir en otra cosa, con retazos del peronismo?

-Sí, futuro tiene, digamos. Pero la verdad es que está pasando por una crisis estructural que lleva mucho tiempo, que no solamente tiene que ver con la derrota del 2023, porque una derrota la puede tener cualquiera. Me parece que, como proceso histórico, está superado. Su sujeto histórico se diluyó, digamos la clase obrera, sindicalizada, industrial, después de la Segunda Guerra Mundial...con mucha dificultad para alumbrar liderazgos nuevos. Además, el viraje que le pegó el kirchnerismo, le cambió un poco como el eje de rotación. Entonces, ahora es más como una cosa de izquierda, que un movimiento nacional popular policlasista más transversal. Me parece, primero, que se está convirtiendo en una liga movimientos populares provinciales. Y segundo, creo que va a una integración con otros sectores para que se arme algo mixturado, que ya no será el peronismo que conocimos.

Embed - El viraje que le pegó el kirchnerismo lo hizo, digamos, le cambió un poco como el eje de rotación.

Mirá la entrevista completa con Carlos Fara