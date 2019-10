Candidata de Lavagna defendió el rol de los gremios

La candidatura presidencial de Roberto Lavagna cuenta con apoyos diversos. Sin embargo, uno de los principales impulsores fue el sindicalista Luis Barrionuevo, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA). Eso explica por qué en Mendoza una referente de su gremio ocupa un lugar en la lista como candidata a diputada nacional. "No soy solo yo la candidata, todo UTHGRA se siente parte de esto", explicó Carolina Montivero.

En diálogo con MDZ Radio Montivero no solo destacó la calidad técnica de Roberto Lavagna como candidato a presidente, sino que también se dedicó al reivindicar el rol del sindicalismo.

"Lavagna es una persona técnica, no es un político rabioso que señala con el dedo. Es una persona tranquila que tiene claro lo que quiere hacer si es presidente. No lo vas a ver pelear, sino buscar lo mejor para los argentinos", explicó en Vos Sabrás.

Además, remarcó que en Consenso Federal creen que Lavagna tuvo una buena participación en los debates presidenciales porque se mostró tranquilo, tal cual es. "Estamos satisfechos con el debate porque él es así. Habla mucho de economía porque sabe de economía. No le podemos pedir pan y circo a una persona que no acostumbra eso. La gente ya se cansó de las chicanas de 'lo que hizo tu papá'. Quieren saber cómo van a tener dinero en el bolsillo y cosas en la heladera", destacó.

En este sentido, afirmó que Mauricio Macri "ha copiado ideas de Consenso Federal después del 11 de agosto". "La gente no se da cuenta porque Consenso no tiene el poder económico de otros partidos para salir a la calle y hacer publicidad", dijo y pidió a los ciudadanos googlear a sus candidatos para que vean quiénes son y qué es lo que han hecho.

Montivero se quejó de las desigualdad que existe en el sistema electoral donde los partidos chicos juegan en inferioridad de condiciones. "Si hubiese boleta única el partido chico tendría igualdad de oportunidades. En las PASO nos robaban las boletas", lamentó. Además, adhirió que en las últimas horas el jefe de fiscales les informó que no trabajará en las elecciones porque actuará como fiscal del PJ. "Al ser un partido nuevo es difícil el tema de los militantes. Los oficialistas ponen a empleados municipales como fiscales. A nosotros nos cuesta un montón y con la boleta única sería mejor", sostuvo más allá del "apoyo de la gente gastronómica".

El rol del sindicalismo

Para Montivero las generalizaciones nunca son buenas y en este sentido citó a su líder sindical, Luis Barrionuevo. "Hay que modificar el paradigma de los sindicatos. Barrionuevo dijo que no se puede meter a todos en la misma bolsa. Hay empresarios honestos y chorros. Lo mismo en sindicatos. Los invito a ver UTGHRA para que vean el patrimonio que tiene", destacó y puso como ejemplo la cantidad de hoteles para que los gastronómicos vacacionen, las seccionales y los festejos del día del gastronómico.

Al ser cuestionada sobre la poca alternancia que existe en las autoridades de los gremios, incluído UTHGRA, sostuvo que "el sindicalismo es democrático". "Funciona igual que los partidos políticos. A veces no se presentan listas opositoras. Si algo no funciona los compañeros deberán conformar su lista e ir a elecciones", argumentó.

"Antes había muchas listas opositoras. Generaban competencia y hoy falta unión y compromiso social. No está bueno quejarse sin hacer", subrayó.

Para Montivero los gremios tienen un rol trascendental para los trabajadores y pidió imaginar cómo serían los sueldos si no hubiese gremios que paritaran. "No he escuchado en mi vida que un empleador diga 'les voy a aumentar el sueldo a mis trabajadores' o 'les voy a dar un plus de vacaciones'. Si no existiesen los gremios eso no existiría", manifestó en referencia a la lucha por la protección de los derechos de los trabajadores.

Pensando en su rol si llega al Congreso, aseguró que hay que trabajar en reformas porque hoy el 50% de los trabajadores gastronómicos están en negro. Por un lado culpó a los empresarios porque "el último costo que sacan es el del empleado". De todas maneras, dijo que hay que tirar un salvavidas al empleador y bajar "si o si" las contribuciones patronales.

"Es de suma necesidad porque hoy es el 40% más del valor del empleado. Nunca vas a formalizar el trabajo cuando tenés tantos costos altos para tomar el empleado", remarcó.

Por último, le pidió a los ciudadanos que no se dejen influenciar por quienes dicen que votar a la tercera fuerza es un error.

"No se guíen por los que llaman a votar al menos peor. Googleen a los candidatos y verán que hay gente con procesos judiciales por robo y en el otro lado un presidente que nos llenó de ajustes. En cambió tenemos un candidato que tiene toda la experiencia para sacar adelante este país", finalizó.