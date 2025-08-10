"Campaña roñosa", Axel Kicillof acusó al Gobierno de haber viralizado un falso video suyo
Luego de que Manuel Adorni difundiera una supuesta declaración de Axel Kicillof sobre la falta de propuestas del peronismo, el gobernador salió al cruce.
En las últimas horas, hubo un revuelo en redes sociales por un video en el que Axel Kicillof confesaba que no tenía propuestas para enfrentar a La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. Sin embargo, el gobernador denunció que se trató de una noticia falsa.
Todo comenzó cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en su cuenta de X el fragmento de una entrevista en la radio Futuröck, en la que una periodista le pregunta al mandatario provincial: "Más que decirle a Milei 'esto no', ¿qué dice el peronismo 'esto sí'?". Ante esto, Kicillof respondió: "No tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla".
Esto se volvió viral y los usuarios destacaron la desventaja del peronismo ante el oficialismo de cara a las elecciones bonaerenses de septiembre. Sin embargo, ahora apareció el gobernador y acusó al Gobierno de haber difundido una noticia falsa.
El video "fake" que difundió Manuel Adorni
Las declaraciones de Axel Kicillof que desmintieron al video de Adorni
Tras la viralización, el periodista Gabriel Sued compartió otro video de la misma entrevista, donde en realidad Axel Kicillof dijo: "Lo que dice el peronismo son las prioridades, los objetivos. Puedo empezar por la soberanía, la independencia, justicia social. Esa es una batería de cuestiones que está en juego con el plan de Milei".
También, el mandatario bonaerense mencionó la propuesta de "crear trabajo y que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario", y criticó las políticas económicas frente al endeudamiento con el FMI.
La denuncia de Axel Kicillof
Por su parte, Kicillof compartió el tuit y denunció que el video que había publicado Adorni era falso: "Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad".
"Pero las mentiras de Milei y su 'inteligencia artificial' no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas", sentenció.