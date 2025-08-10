"Campaña roñosa", Axel Kicillof acusó al Gobierno de haber viralizado un falso video suyo

Luego de que Manuel Adorni difundiera una supuesta declaración de Axel Kicillof sobre la falta de propuestas del peronismo, el gobernador salió al cruce.

En las últimas horas, hubo un revuelo en redes sociales por un video en el que Axel Kicillof confesaba que no tenía propuestas para enfrentar a La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. Sin embargo, el gobernador denunció que se trató de una noticia falsa.

Todo comenzó cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en su cuenta de X el fragmento de una entrevista en la radio Futuröck, en la que una periodista le pregunta al mandatario provincial: "Más que decirle a Milei 'esto no', ¿qué dice el peronismo 'esto sí'?". Ante esto, Kicillof respondió: "No tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla".

Esto se volvió viral y los usuarios destacaron la desventaja del peronismo ante el oficialismo de cara a las elecciones bonaerenses de septiembre. Sin embargo, ahora apareció el gobernador y acusó al Gobierno de haber difundido una noticia falsa.

El video "fake" que difundió Manuel Adorni El video que difundió Manuel Adorni sobre Axel Kicillof El video que difundió Manuel Adorni sobre Axel Kicillof. X | @madorni Las declaraciones de Axel Kicillof que desmintieron al video de Adorni La entrevista de Axel Kicillof La entrevista de Axel Kicillof. X | @gsued Tras la viralización, el periodista Gabriel Sued compartió otro video de la misma entrevista, donde en realidad Axel Kicillof dijo: "Lo que dice el peronismo son las prioridades, los objetivos. Puedo empezar por la soberanía, la independencia, justicia social. Esa es una batería de cuestiones que está en juego con el plan de Milei".

También, el mandatario bonaerense mencionó la propuesta de "crear trabajo y que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario", y criticó las políticas económicas frente al endeudamiento con el FMI.