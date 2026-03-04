Buscan endurecer multas por tirar basura en acequias: aceptarán videos y deberán pagar la limpieza

La Legislatura de Mendoza analizará un proyecto que apunta a sancionar con mayor dureza a quienes arrojen residuos en acequias, canales, ríos o zanjones de la provincia. La iniciativa fue presentada por la diputada radical Cecilia Rodríguez y propone modificar el Código de Contravenciones para elevar las multas y sumar nuevas obligaciones para los infractores.

El proyecto plantea reformar el artículo 127 de la Ley 9.099 e incorporar un nuevo artículo 127 bis para establecer agravantes específicos cuando los residuos sean arrojados en cauces de agua o infraestructura destinada al drenaje pluvial.

Para las diputadas, se debe "abordar de manera directa y severa una problemática que afecta la salud, la seguridad y el medio ambiente de nuestra provincia: el arrojo indiscriminado de residuos en espacios públicos y cauces de agua”, señala el texto.

En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora advirtió -junto a Beatriz Martínez, coautora del proyecto- que el problema de los residuos en espacios públicos se ha vuelto cada vez "más frecuente" en la provincia y como ejemplos citó las últimas tormentas que azotaron particularmente al Gran Mendoza en febrero, que "pusieron de manifiesto la peligrosidad de esta conducta".

"La acumulación de basura en acequias, canales, zanjones, obstruyó el normal escurrimiento de las aguas, provocando inundaciones, desbordes y daños materiales en viviendas y comercios que podrían haberse evitado. Convertir un cauce de agua en un basural es, en la práctica, generar una amenaza de inundación para toda la comunidad", marca la justificación de la modificación de la norma.

Según el documento, el crecimiento urbano y el aumento del consumo no han sido acompañados por una "conciencia" suficiente sobre la correcta disposición de los residuos.

“Mendoza enfrenta un crecimiento habitacional y de consumo que no ha sido acompañado por una conciencia ciudadana suficiente respecto a la disposición de residuos”, insiste el proyecto.

Multas más altas y trabajo comunitario

La iniciativa eleva las sanciones actuales para quienes arrojen basura en lugares públicos. De aprobarse la reforma, quienes depositen residuos en veredas, banquinas o terrenos no habilitados podrán recibir multas de entre 1.000 y 2.000 unidades fijas (ndr: cada unidad fija tiene un valor de $500), además de arresto de 10 a 20 días y hasta 20 días de trabajo comunitario. Esto se traduce en multas de $500.000 a $1 millón.

Sin embargo, la sanción será aún más severa cuando los residuos se arrojen en acequias, canales, ríos o zanjones. En esos casos, el nuevo artículo 127 bis establece multas de entre 1.500 ($750.000) y 3.000 unidades fijas ($1,5 millones), arresto de 15 a 25 días y hasta 25 días de trabajo comunitario vinculados a tareas de limpieza.

Además, el proyecto incorpora un criterio de responsabilidad económica adicional para los infractores. “El infractor no solo debe pagar la multa, sino también costear el operativo de limpieza”, sostiene la iniciativa.

De esta forma, quienes arrojen residuos, según el proyecto, deberán afrontar los gastos de "remoción, traslado y disposición final" de la basura.

Riesgos sanitarios y aluvionales

Entre los fundamentos del proyecto también se destacan los riesgos sanitarios y ambientales que genera la acumulación de residuos en los cauces.

El texto advierte que la contaminación del agua puede favorecer la aparición de enfermedades y afectar el sistema de riego, una infraestructura clave para una provincia como Mendoza, con un alto sector productivo. “El agua contaminada es vector de enfermedades como el cólera y la tifoidea, y su degradación es, en muchos casos, irreversible para los ecosistemas de nuestros ríos”, indica el documento.

Denuncias con videos de vecinos

El proyecto también establece que el Ministerio de Energía y Ambiente será la autoridad de aplicación y deberá habilitar medios digitales para recibir denuncias. Entre las herramientas previstas se incluye la posibilidad de que los vecinos envíen registros audiovisuales como prueba para iniciar actuaciones.

“Se faculta a la autoridad de aplicación para permitir la recepción de registros audiovisuales enviados por vecinos para generar denuncias”, plantea el texto.

La normativa tambiérn plantea una articulación entre el ministerio provincial con los municipios para implementar `"controles y operativos" vinculados a la limpieza y el mantenimiento del sistema hídrico.

El proyecto de ley