Bonafini acusó a Pichetto de ser "un espía de Macri metido entre nosotros"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cargó esta tarde contra el precandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, a quien acusó de ser "un espía de Macri".

Durante su tradicional charla de los jueves en Plaza de Mayo, Bonafini aseguró que "Pichetto es igual a (Mauricio) Macri, no me llamó nada la atención que haya saltado el alambrado, porque ya hace rato que estaba con una pierna del otro lado. Era el espía que teníamos metido entre nosotros. Pichetto era espía de Macri, así que no hay que extrañarse".

Por otro lado, la dirigente se mostró cauta sobre el acuerdo alcanzado por el kirchnerismo con Sergio Massa. "El tema está planteado, pareciera que Massa está de este lado. Digo pareciera porque está demasiado coqueto, nosotros lo pusimos ahí, hablamos tanto de él que ahora se la creyó", dijo sobre el líder del Frente Renovador.

Más temprano, en declaraciones a radio Caput, la dirigente había lanzado duros conceptos contra Pichetto por hacer referencia a "inmigrantes pobres" que llegan al país: "Lo que dijo fue muy facho. Yo soy muy observadora. No solo escucho a las personas. Las veo, las miro, las siento. Por eso veo cosas que la gente no ve. Pichetto nunca en la vida nos saludó. Nos odia a las Madres. Me acuerdo de hace muchos años, cuando recién había entrado a su banca, fuimos al Congreso y no había lugar para sentarnos. Alguien le pidió que gentilmente nos diera su asiento, como lo habían hecho otros legisladores, pero él ni se movió. Ni nos miró. Es un tipo muy detestable, con actitudes muy fachas".

Fuente: Infobae y Clarín