Mirtha Legrand, sobre la elección de Pichetto: "Ahora no sé cómo le va a ir"

Mirtha Legrand criticó la fórmula presidencial con la que Mauricio Macri competirá en las próximas elecciones nacionales, sumando nuevos cuestionamientos a la gestión del presidente.

"Me parece muy rara, muy extraña. No sé quién influyó al presidente, en la radio dijeron que fue una elección personal de él", señaló la diva durante un evento, respecto la candidatura del ex presidente del bloque justicialista de Senadores, Miguel Ángel Pichetto.

"Si muchos, como en mi caso, hemos votado a Macri, es para que no vuelva el peronismo ni la violencia y todo lo que hemos vivido. Yo soy una mujer grande y he vivido todos los gobiernos. Y poner un peronista ahora realmente es muy extraño", aseguró.

En vez de Pichetto, a Mirtha le hubiera gustado que la candidata a vicepresidencia sea una mujer, como la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. "Yo hubiera puesto a una mujer o a Ernesto Sanz. A las mujeres nos gusta votar mujeres también", señaló, y lanzó una frase lapidaria: "Ahora no sé cómo le va a ir".