Bonadío habló de "la maquinaria de corrupción" del kirchnerismo

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a 156 funcionarios y empresarios por la megacausa de los cuadernos, y dio detalles de la responsabilidad que tuvo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de la asociación ilícita.

En su fallo, el magistrado resalta que "este sistema de recaudación ilegal comenzó durante la presidencia de Néstor Carlos Kirchner (fallecido el 27 de octubre de 2010), y desde allí mismo se avizora la intervención de la incusa (CFK), participando en la conformación del esquema materia de imputación".

Luego llegan los términos más duros de ese apartado del fallo: "Se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años".

En el fallo Cristina es considerada "jefa" de la asociación ilícita, mientras que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido es uno de los principales organizadores junto con el ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens, y el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner.