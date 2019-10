Bolivia: exmiembro del Tribunal Electoral, dijo en MDZ que duda del resultado de las elecciones

Las elecciones presidenciales han quedado bajo un manto de sospechas desde la noche del domingo. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de resultados cuando se habían escrutado el 83% de las mesas puso en alerta a millones de bolivianos que esperaban conocer si Evo Morales y Carlos Mesa irían a balotaje. El escándalo fue tal, que el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, presentó su renuncia y este jueves afirmó a MDZ Radio que ya tiene dudas sobre el resultado que se de a conocer.

Estamos esperando que los acontecimientos se resuelvan pronto", sostuvo Costas. El exfuncionario explicó que el domingo a las 19.45 se hizo un reporte con un avance del 83% de verificación de actas. Luego siguieron trabajando en la verificación hasta que "por decisión de mis colegas se dejó de publicar la información". Ese fue el detonante de la salida de Costas que dijo desconocer los argumentos de sus colegas para justificar la decisión de parar 20 horas la publicación de resultados.

"Desconozco hasta este momento cuál ha sido la razón. En realidad los resultados mostraban un triunfo para Evo Morales pero no había definición de si la diferencia era del 10%. Ese era el meollo para saber si hay o no segunda vuelta", remarcó. Incluso agregó que ya tenían el 94% de los datos.

"Se interrumpió la transmisión de resultados preliminares y yo renuncié. Eso derivó en situación conflictiva y de desprestigio al proceso electoral y al órgano electoral", lamentó Costas en Vos Sabrás.

Si bien Costas da fe de que hasta el momento de su renuncia los datos computados "guardaban concordancia" confesó que todo lo ocurrido a él le genera dudas.

"No solo en los datos, que eso es fácilmente constatable. Tengo dudas en la gestión electoral porque y hay cómputos fuera de la sede. No sé si allí se dan todos los presupuestos exigidos como la observación electoral o que se cumpla con la presencia de delegados", manifestó.

Respecto a sus excompañeros, aseguró que no tiene argumentos para afirmar que están políticamente vinculados a Evo Morales. "Los jueces no tenemos militania política y ese es un requisito para ser vocales. En cuanto a inclinación hacia el oficialismo, yo no podría confirmar esa afirmación", respondió.

Por último dijo que "todavía no ha concluido el cómputo" y que "lo recomendable es que todos esperen que el Tribunal concluya y de los resultados".

Respecto a los incidentes, afirmó que en La Paz hay manifestaciones a veces bastante fuertes incluso con enfrentamientos con fuerzas de seguridad. "En otros departamentos hay bloqueos severos. En Santa Cruz se quemó la estructura del tribunal electoral. En Potosí también. Es una situación complicada", finalizó.

