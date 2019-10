Bergman explicó los dichos de Greta y habló de la importación de residuos

En diálogo con MDZ Radio, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, explicó por qué Greta Thunberg mencionó a Argentina en la última convención de la ONU y aseguró que el mensaje fue malinterpretado por los medios de comunicación. "Para nosotros es importante que Greta haya tomado esta agenda urgente e importante. Muchas veces, por la coyuntura, no tiene la visibilidad que amerita", manifestó el funcionario de Mauricio Macri.

Al respecto, Bergman dijo que la denuncia de Thunberg no es contra Argentina como emisor de gases, sino como parte de los seis países del G20 que aplican el protocolo de Unicef para que niños puedan denunciar derechos vulnerados. "Por eso se mencionan esos países y no los grandes generadores de gases como Estados Unidos o China", señaló el funcionario. Además, sostuvo que el gobierno de Macri ha tenido un rol activo para combatir el cambio climático. "Macri lo definió al crear una secretaría transversal y creó un gabinete de cambio climático. Ahora va por una ley que va a hacer que se convierta en algo que trascienda los gobiernos", advirtió. "Argentina está muy bien parada como parte de la solución y no del problema", agregó.

Por otro lado, reconoció que el verdadero desafío es encontrar equilibrio mediante el control de las actividades permitidas. En otras palabras, señaló que es importante rendir cuentas pero no pasar a prohibir todo. "Los jóvenes levantan la voz y la conciencia, pero no están a cargo de las políticas gubernamentales. Hay que encontrar justo equilibrio. Lograr que sea rentable y sustentable", expresó.

Respecto a actividades extractivas como la minería y el fracking sostuvo que "está claro que hay efecto en el ambiente, pero debe haber control y tecnología aplicada a ello". Así contestó al ser consultado sobre el caso puntual de Mendoza y el debate que se genera entre la necesidad de crear empleo y quienes se oponen a actividades extractivas. "Cada provincia decide cómo llevar adelante su desarrollo", aclaró.

Argentina no importa residuos peligrosos

Por otro lado, también salió a desmentir las versiones que hablaban de una habilitación del presidente Mauricio Macri para que el país pueda recibir residuos peligrosos. "Nosotros desmentimos que un decreto permita importar basura. Un decreto no puede modificar una ley de residuos peligrosos y hay que interpelar a los que dijeron lo contrario", argumentó molesto.

"Fue un pedido del área de producción para empresas que requieren insumos que provienen de residuos que se revalorizaron a materia prima. El decreto 591 solo permite que ingrese un insumo para producción que antes fue residuo y ya no lo es. Y que cumple con las condiciones de que no se puede proveer de eso localmente", destacó Bergman.

Como ejemplo habló de las cubiertas de los autos. "Es un residuo peligroso prohibido de importar. Pero si el caucho se funde y granula, el granulo de caucho es una materia prima para canchas de fútbol 5. Eso es economía circular. En vez de usar caucho nuevo vulcanizado, se usa lo que fue desechado", explicó.

"Somos más exigentes y es más acorde a las normas internacionales. No esperábamos que nos feliciten, pero tampoco que nos difamen", concluyó y atribuyó la desinformación a fuentes que difundieron versiones maliciosas con fines electorales.

Escuchá la entrevista completa.