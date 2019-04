Beraldi: "No hay plazo determinado para que le den el alta a Florencia"

El abogado de Cristina y Florencia Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo hoy que "no hay plazo determinado para que le den el alta" a la hija de la ex presidenta e insistió en que no regresará al país hasta que así lo determinen los médicos que la atienden en Cuba.

"Ayer lo que se hizo fue una audiencia en donde acompañamos todos los elementos documentales que el Tribunal necesitaba; lo que va a hacer ahora el Tribunal es darle intervención a los médicos forenses y sobre esa base resolverá el pedido", explicó Beraldi esta mañana en declaraciones a radio La Red.

"Hasta que no tenga el alta médica, lo que estamos solicitando es que permanezca allí como pidieron los médicos", agregó.

Ayer, Beraldi presentó ante la Justicia la historia clínica de la hija de la ex presidenta y afirmó que su defendida debe permanecer en Cuba "hasta que reciba el alta" de los médicos que atienden sus problemas de salud.

"Florencia Kirchner va a seguir en el exterior bajo tratamiento médico hasta que reciba el alta", indicó Beraldi a la prensa, al salir de la audiencia con los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, quienes habían emplazado hasta mañana a la joven para que se presente en los estrados locales y en rigor deberán decidir si autorizan esa permanencia.

En cuanto a la patología que padece la hija de la ex mandataria, el letrado aclaró -en sus declaraciones de hoy- que "no es anorexia", y señaló que "como abogado defensor yo no estoy autorizado a dar detalles sobre el estado de salud".

"En el informe médico que se presentó se habla de una serie de patologías, algunas que tienen que ver con algunas cosas que se dijeron, y otras con situaciones médicas advertidas a partir de los estudios que se le hacen de manera periódica y que justifican este pedido que estamos haciendo", precisó.

En tanto, indicó que trata de "ser prudente" ya que -según advirtió- "hay un quiebre en el estado de derecho, estamos todos en libertad condicional los argentinos, las garantías se redujeron".