Barrionuevo disparó contra Massa, Cristina y Macri y reveló por qué apoyó a Milei

El dirigente sindical Luis Barrionuevo lanzó esta noche críticas contra el ex ministro de Economía Sergio Massa, el kirchnerismo, y los ex presidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y reveló los motivos que lo llevaron a respaldar electoralmente al actual mandatario Javier Milei. Barrionuevo invertirá en Milei porque le interesaba que no gane Massa.

“Yo invertí en Milei porque me interesaba que no gane Massa”, afirmó Barrionuevo durante una entrevista en LN+ a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, al explicar su respaldo al actual mandatario durante el proceso electoral.

El dirigente gastronómico sostuvo que su apoyo al jefe de Estado fue principalmente una decisión orientada a impedir la continuidad política de Massa y cuestionó el rol que tuvo el peronismo en aquella disputa.

“Fui a matarlo a Massa, no existe; el kirchnerismo tampoco”, lanzó el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) al referirse al escenario político que, según su mirada, quedó configurado después de las últimas elecciones.

Una de las principales “bombas” de la entrevista fue su afirmación de que una reunión con Milei modificó por completo su relación con el jefe de Estado.

“Sostuve electoralmente al Presidente, aunque una reunión con Javier me llevó a no querer verlo más”, aseguró el sindicalista, sin brindar mayores precisiones sobre aquel encuentro.

Barrionuevo también cuestionó el rol actual de la CGT y sostuvo que la central sindical acompaña al Gobierno pese a sus críticas públicas.

“Milei está solo; la CGT apoya, se va a quejar al Papa y hace videos culturales”, ironizó el dirigente durante la conversación.

En esa línea, planteó que el Presidente no puede sostener que el movimiento sindical no acompaña su gestión.

“Milei no puede decir que no acompañamos”, remarcó al diferenciar el respaldo político que, según afirmó, recibió el mandatario de las críticas que posteriormente surgieron desde distintos sectores.

Pero las declaraciones más contundentes estuvieron dirigidas contra dos ex presidentes: Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Las figuras políticas más dañinas

“Acá hay dos personas que son dañinas, una es Cristina, la otra es Macri”, sentenció el dirigente, al señalar a ambos como las figuras que considera más perjudiciales del escenario político actual.

Barrionuevo también consideró que tanto Massa como el kirchnerismo perdieron el peso que tenían dentro de la política argentina. “Massa y el kirchnerismo ya no existen”, afirmó, en una definición que extendió su diagnóstico sobre la pérdida de influencia de ese espacio.

El sindicalista sostuvo además que el escenario político todavía se encuentra abierto y que será el paso del tiempo el que determine qué figuras y sectores lograrán consolidarse.

“El tiempo definirá lo que viene”, concluyó Barrionuevo, luego de una entrevista en la que repartió críticas entre distintos sectores y reivindicó su decisión de haber respaldado a Milei para derrotar electoralmente a Massa.