Axel Kicillof le respondió a Clarín por vincular a la funcionaria detenida con su gobierno: "Esperamos que hoy borren el tweet"

Albertina Mangini, abogada y empleada judicial bonaerense, quedó detenida por una causa que investiga una presunta asociación ilícita y lavado de dinero.

Axel Kicillof salió públicamente a despegar a su administración de Albertina Mangini, la funcionaria judicial detenida en una causa que investiga una presunta estructura de lavado de dinero por $27.000 millones. El gobernador bonaerense cuestionó una publicación de Clarín y sostuvo que la mujer no pertenece al Poder Ejecutivo provincial.

Kicillof planteó que la información fue difundida sin consultas con fuentes del Gobierno bonaerense, apuntó contra el diario y el periodista Daniel Santoro por presentar a Mangini como una “funcionaria de Kicillof”. “La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia”, afirmó en su cuenta de X. El gobernador agregó que la mujer no tuvo relación laboral con el Ministerio de Justicia.

Kicillof compartió una publicación en X desmintiendo las acusaciones. X Mangini, según la información judicial citada en los textos de origen, pertenece al Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. La mujer habría ingresado a esa institución en 2009 y desde 2023 habría estado a cargo de la coordinación con el Patronato de Liberados desde la Fiscalía General de La Plata.

Desde el ámbito de investigación penal, se busca determinar si Mangini participó de una estructura dedicada a captar personas en situación de vulnerabilidad para obtener sus datos personales y biométricos. La hipótesis fiscal sostiene que esa información habría servido para abrir cuentas digitales a nombre de terceros y canalizar fondos.

Albertina Mangini NA La causa y el circuito financiero La causa tramita en la UFI N°2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki. Mangini quedó imputada por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos.