Avanza la ley que multa a padres de alumnos que hagan bullying en escuelas

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad este martes un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que responsabiliza a los padres de los alumnos que cometan acoso escolar ( bullying ) en las escuelas de Mendoza.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratado en la Cámara Baja, incorpora al Código de Contravenciones una nueva figura vinculada a la responsabilidad parental ante estos casos, con una propuesta que apunta a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto incorpora al Código de Contravenciones de Mendoza los artículos 100 bis, 100 ter, 100 quater, 100 quinquies y 100 sexties, que establecen un procedimiento progresivo ante casos de bullying.

En una primera instancia, se prevé la intervención escolar y el acompañamiento interdisciplinario. Si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas, intervendrá el Juzgado Contravencional.

Las sanciones podrán incluir trabajo comunitario de entre cinco y cincuenta días o multas de 500 a 5000 unidades fijas , según la gravedad del caso. En situaciones de reincidencia, el juez podrá duplicar las sanciones y ordenar la asistencia obligatoria a talleres o terapia familiar.

Cámara de Senadores de Mendoza Cámara de Senadores de Mendoza Prensa Legislatura

Teniendo en cuenta que la Unidad Fija (UF) está en $420, las multas irán desde los $210.000 hasta los $2,1 millones. No obstante, a partir del 1 de enero del 2026, la UF pasará a $500 -si se aprueba la ley Impositiva-, por lo que las multas irán desde los $250.000 a los $2,5 millones.

Desde el Ejecutivo se destacó que, si bien las escuelas cumplen un rol esencial en la detección y contención de estas situaciones, la primera responsabilidad recae en las familias, que deben acompañar y orientar a sus hijos.

El espíritu de la ley apunta a un enfoque preventivo, educativo y restaurativo, con el propósito de involucrar activamente a las familias en la construcción de comunidades más seguras, respetuosas y solidarias.

Debate en la Cámara de Senadores

Durante la sesión, la senadora Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, fue la miembro informante del proyecto y destacó que la iniciativa “parte de una premisa clara: el bullying es una problemática social seria, con consecuencias emocionales, físicas y psicológicas profundas, que requiere una respuesta integral desde la familia, la escuela y el Estado”.

Zlobec remarcó que el texto legal “no busca castigar, sino generar reflexión y promover vínculos más saludables”. En ese sentido, explicó que las sanciones previstas contemplan trabajo comunitario, asistencia obligatoria a talleres de parentalidad y, en los casos más graves o reincidentes, multas económicas. Los fondos recaudados por estas sanciones serán destinados al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia al Acoso Escolar, administrado por la Dirección General de Escuelas, y también a bibliotecas populares, reforzando así el sentido educativo y comunitario de la norma.

La senadora agradeció los aportes de distintos bloques legislativos que contribuyeron al consenso alcanzado. “Lo que queremos es seguir fortaleciendo el compromiso con una educación basada en el respeto, la empatía y la convivencia”, señaló, recordando que recientemente el Senado aprobó la instauración de la Semana de Concientización y Prevención del Acoso Escolar y del Ciberacoso.

En tanto, el senador Félix González, del bloque justicialista, valoró la iniciativa como “un paso adelante” en la lucha contra el acoso escolar y destacó que “convoca a toda la sociedad a tomar conciencia del flagelo que viven muchos chicos mendocinos”.