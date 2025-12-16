Avanza la ley que busca que los mendocinos puedan advertir infracciones de tránsito con videos propios

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto que incorpora la participación ciudadana como herramienta para fortalecer el control del tránsito en la provincia . La propuesta habilita el uso de filmaciones realizadas por particulares para advertir infracciones viales y siniestros , a través de canales digitales oficiales, lo que podría derivar en futuras multas a los conductores.

El proyecto fue presentado por el senador de La Unión Mendocina (LUM), Germán Vicchi, junto sus compañeros de bloque, y tiene como objetivo actualizar el régimen vigente en materia de tránsito frente a un escenario marcado por el incremento de infracciones y accidentes en distintos puntos del territorio provincial.

En los últimos meses, esta problemática se hizo especialmente visible en la Ruta Nacional 7 y en otras arterias de alto tránsito, donde la extensión territorial y el aumento estacional de la circulación evidencian las limitaciones de los controles tradicionales del Estado.

Durante el tratamiento en el recinto, el senador Vicchi explicó que la iniciativa no persigue fines recaudatorios ni sancionatorios, sino que apunta a generar conciencia y disuadir conductas imprudentes al volante. En ese marco, se remarcó que una parte significativa de los siniestros viales se produce por negligencia de los conductores y que el uso de tecnología puede contribuir a prevenir hechos graves y salvar vidas.

El proyecto establece que el conductor de un vehículo no podrá filmar mientras conduce, quedando habilitado únicamente el uso de cámaras incorporadas en los vehículos o la filmación por parte de un acompañante. Además, se aclaró que el aporte ciudadano no constituye una denuncia formal, sino una comunicación que deberá ser evaluada por la autoridad competente.

infracciones en ruta 7 doble linea amarilla 3.JPG Alf Ponce Mercado/MDZ

El material audiovisual será remitido a través de canales oficiales, como plataformas digitales o líneas habilitadas, donde el Ministerio de Seguridad y Justicia realizará un primer análisis para verificar la autenticidad de la imagen, su ubicación temporal y espacial, y la posible intervención de herramientas de inteligencia artificial. Posteriormente, la valoración definitiva quedará a cargo del Juzgado Vial correspondiente.

La iniciativa prevé la creación de un capítulo específico que habilita a cualquier persona mayor de edad a registrar infracciones o accidentes en la vía pública y enviar ese material a los sistemas oficiales. Cada municipio deberá contar con un mecanismo de recepción, labrar el acta correspondiente y remitirla al juez vial competente en un plazo máximo de 48 horas.

Asimismo, el proyecto incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9024, que regula el aporte ciudadano de registros audiovisuales y establece que el material recibido no otorga fe pública por sí mismo. La autoridad de aplicación podrá descartar aquellos registros que no correspondan a la jurisdicción o presenten indicios evidentes de falsedad.

Como resguardo ante posibles abusos, se establece que las comunicaciones falsas o el uso de material adulterado mediante inteligencia artificial deberán ser informadas al Ministerio Público Fiscal para la eventual apertura de actuaciones penales.

Con el aval legislativo del Senado, el proyecto quedó en condiciones de ser remitido a la Cámara de Diputados, donde se definirá su sanción definitiva. La propuesta busca fortalecer la seguridad vial en toda la provincia, promoviendo la corresponsabilidad social y ampliando las herramientas disponibles para el control del tránsito.