Avanza el nuevo proyecto de Ficha Limpia, pero crecen las dudas sobre la postura libertaria

El proyecto de Ficha Limpia existe desde hace años, es -además- protagonista de grandes peleas entre el kirchnerismo, el macrismo y el libertarismo por igual. Lejos de hundirse tras su caída en el Senado semanas atrás, volverá a ser tema de debate el próximo martes 3 de junio, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, pero esta vez impulsado por el legislador Fernando Carbajal.

La propuesta del diputado de Democracia para Siempre apunta, esencialmente, a modificar el Código Procesal Penal y así reactivar la iniciativa. Como ya no busca cambiar el Código Electoral, se podrá tratar durante el año legislativo en curso y, no menor, permitiría que se apruebe con mayoría simple, en vez de una absoluta. Además, abarca todas las condenas penales con penas superiores a tres años (y no sólo delitos de corrupción).

Laura Rodríguez Machado, diputada del PRO y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, recibió el proyecto y convocó a la reunión para el próximo martes a las 15.30. Se tratará esta propuesta de Democracia para Siempre y otra que busca establecer un régimen para la prevención y represión de los delitos de espectáculos deportivos.

No obstante, en el pedido de Carbajal también se solicitó el tratamiento en la Comisión de Justicia, presidida por el libertario Manuel Quintar, la cual aún no convocó. "No sé cuál va a ser la postura (de LLA). Nosotros tenemos la expectativa de que esto se podrá tratar y resolver efectivamente. Estamos justamente tanteando la reacción tanto del PRO como de La Libertad Avanza", manifestó Carbajal a este medio.

"El PRO hasta ahora respondió positivamente, porque convocó a la sesión. La Libertad Avanza, que es la que presidente la Comisión de Justicia, no ha convocado todavía, por lo cual parece que de su parte hay menos intención. Esto va a servir para ver quiénes son los que realmente quieren ficha limpia y quiénes no, dejarlo claro", añadió el formoseño.