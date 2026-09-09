Autorizaron el sistema "bitrocha" en el Tren de Cercanías y harán nuevas obras en las vías

El Gobierno de Mendoza y la empresa Belgrano Cargas y Logística SA acordaron la implementación del sistema bitrocha con la construcción del nuevo Tren de Cercanías del Este, que permitirá la circulación de formaciones ferroviarias de pasajeros y el servicio de cargas. Asimismo, se aprobaron nuevas obras en la traza de esta nueva conexión que tendrá la zona Este con el Gran Mendoza.

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial el decreto Nº 1801, en donde el gobernador Alfredo Cornejo aprobó una Acta Acuerdo entre el Gobierno provincial y el presidente de Belgrano Cargas y Logística SA, Alejando Núñez , adecuando la intervención prevista en la red ferroviaria en el marco del proyecto de infraestructura del nuevo Tren de Cercanías.

La obra comenzó el pasado 1 de julio y las tareas se encuentran en plena ejecución. El presupuesto asciende a casi $290.000 millones provenientes de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial . La construcción y concesión del servicio estará a cargo de la empresa mendocina CEOSA, mientras que el material rodante lo aportará el gigante chino CRRC TANGSHAN CO. LTD.

El nuevo Tren de Cercanías conectará los departamentos del Este de San Martín y Junín con el Gran Mendoza con estaciones en Maipú y en Luján de Cuyo.

En ese contexto, la Provincia acordó con la empresa la implementación de un sistema bitrocha, con el objetivo de permitir la circulación de formaciones ferroviarias de pasajeros en trocha media como así también la utilización, oportunamente, de la trocha ancha para desvío dinámico o circulación en el sector del sistema ferroviario de cargas.

El Gobierno iniciará un proceso en el que prevé la venta del material rodante mediante remate público, cuyos fondos se destinarán a un fideicomiso específico para financiar obras en las vías ferroviarias que serán concesionadas.

Sistema bitrocha y nuevas obras

La adenda aprobada por el Gobierno provincial establece una adecuación del alcance que tendrá la intervención por la construcción, operación y mantenimiento del sector de la red ferroviaria comprendida entre la Estación Libertador San Martín, en el departamento de San Martín, con la Estación Gutiérrez, del departamento de Maipú, del Ramal ascendente SM D y del Ex Ferrocarril General San Martin.

Comenzaron las obras del Tren de Cercanías Prensa Gobierno

Esta obra será ejecutada utilizando el sistema bitrocha, permitiendo la circulación de formaciones ferroviarias de pasajeros en trocha media y al mismo tiempo la trocha ancha para desvío dinámico o circulación en el sector del sistema ferroviario de cargas.

Esta adecuación contempla la ejecución de algunas obras específicas:

Cruce a nivel Coquimbito con sus respectivas protecciones, enclavamientos y señalización

Desvío de cruce y espera sobre Circuito Guaymallén próximo Fray Luis Beltrán

Readecuación en Playa Palmira, PAN y pasos peatonales y sus protecciones activas (barreras automáticas o telecomandadas con su respectivo sistema de señalamiento)

Cambio de enlace entre vías ascendente y descendente en próximo a Estación San Martín

Las modificaciones previstas deberán incorporarse al proyecto ejecutivo y el proyecto final. En tanto, el proyecto ejecutivo deberá contar con el visado de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA y la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Una obra multimillonaria

El Gobierno de Mendoza adjudicó la construcción del Tren de Cercanías a CEOSA y la adquisición del material rodante a la compañía china CRRC TANGSHAN CO. LTD. La inversión proyectada para la obra asciende a caso $ 290 mil millones.

CEOSA estará a cargo de la construcción, renovación y mejoramiento de infraestructura de la vía ferroviaria. Asimismo, la empresa de Fernando Porreta también se quedó con la operación y mantenimiento del servicio de transporte del tren de pasajeros que unirá San Martín y Junín con Maipú y Luján.

Comenzaron las obras del Tren de Cercanías Prensa Gobierno

Por su parte, el gigante chino CRRC TANGSHAN CO. LTD. ganó la licitación para la provisión del material rodante, es decir las formaciones que se utilizarán para brindar el servicio. Serán formaciones modernas compuestas por dos coches motrices en los extremos y un coche remolcado central. Cada unidad tendrá una capacidad total para 506 pasajeros (210 sentados y 296 de pie).

El proyecto consistirá en la reconstrucción de la traza que se utilizó en lo que fue el viejo tren Trasandino. Originalmente el servicio iba a llegar hasta la estación Gutiérrez en Maipú pero finalmente se decidió extender de 33 a 45 kilómetros de vía, por lo que llegará hasta Chacras de Coria, en Luján.

El Tren de Cercanías contará con 19 paradores y va a terminar en el parador Pueyrredón, como cabecera final en Luján de Cuyo. Ese punto será un nodo donde se vinculará también con la nueva ampliación del Metrotranvía que llegará a Luján de Cuyo.

Las 19 paradas se distribuirán de la siguiente manera: