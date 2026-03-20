Aumentó el costo del servicio privado de limpieza del Parque San Martín

El Gobierno de Mendoza aprobó una redeterminación del costo del servicio de limpieza del Parque General San Martín que realiza la empresa Servicios Urbanos Mendoza-Santa Elena. La provincia reconoció un pago por $580 millones por el periodo semestral entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.

Las empresas Servicios Urbanos Mendoza SA y Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL ganaron 2021 la licitación pública para brindar el servicio de limpieza por un periodo de 10 años

Concretamente se encargan de brindar el servicio de limpieza , segado, desmalezado, riego, iluminación y servicios conexos en el Parque Histórico General San Martín, Cerro de la Gloria y Centro Cívico.

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial el decreto Nº 2824, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo a finales del año pasado, autorizando y reconociendo la redeterminación de precios en el contrato con la empresa privada encargada del servicio de limpieza del Parque San Martín .

La provincia estableció el monto de redeterminación de $581.685.766,76 para el periodo septiembre de 2025 a febrero de 2026, a favor de la unión de empresas Servicios Urbanos Mendoza SA y Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL.

Actualizan el costo de la limpieza del parque

parque santa elena limpia (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

La redeterminación del monto que paga la provincia consiste en una adecuación semestral del valor de los ítems licitados, conforme a la fórmula contemplada en el pliego de licitación. La misma comienza a regir automáticamente el primer día posterior al término del semestre.

El decreto firmado por el gobernador determina que “con motivo del proceso inflacionario que atraviesa nuestro país este afecta los precios en general como también la prestación de los servicios que la administración pública contrata, en consecuencia para lograr un equilibrio económico o para restablecer el equilibrio económico – financiero de los contratos en curso de ejecución, se acude a esta herramienta conocida como redeterminación del precio”.

En este sentido, la redeterminación se basó en el aumento de la mano de obra por el Coeficiente de Variación Salarial conforme Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 de la Federación Nacional de Camioneros. La suba de combustibles y lubricantes por el valor surtidor (expendio al público) de gasoil en estaciones de servicio YPF de la Ciudad de Mendoza y otros costos, calculados por el Índice de Precios Mayoristas Nivel General según el INDEC.

El decreto aclara que esta redeterminación del precio de la concesión permite restablecer la ecuación económica financiera del contrato, cuyo objetivo es lograr la continuación y conclusión de las obligaciones contractuales asumidas.