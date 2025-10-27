Así queda la nueva Legislatura: supremacía de Cornejo, al borde de los dos tercios

El aplastante triunfo de la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza en las elecciones legislativas de este domingo garantizaron una “súper mayoría” para el oficialismo en la Legislatura provincial. El gobernador Alfredo Cornejo y sus aliados contarán con una gran supremacía tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, al borde de conseguir los dos tercios.

En estos comicios se elegían a nivel provincial 43 legisladores para renovar la mitad de las dos cámaras. Resultaron electos este domingo 19 senadores y 24 diputados provinciales.

La Libertad Avanza+Cambia Mendoza se impuso como el espacio más votado en las cuatro secciones electorales en las que se distribuyen las bancas de la Legislatura. En concreto, obtuvo entre el 50% y el 55% de los votos dependiendo las distintas categorías de senadores y diputados en cada sección.

El resultado de esta victoria arrolladora fue la obtención de 14 bancas en el Senado y 17 en la Cámara Baja para el oficialismo.

En el Senado provincial el oficialismo tendrá una mayoría de 24 sobre el total de 38 integrantes que tiene el cuerpo parlamentario. Mientras que en la Cámara de Diputados, el cornejismo y sus aliados tendrán 31 bancas, de los 48 escaños que conforman este recinto.

De esta manera, la bancada que responde a Alfredo Cornejo quedará al borde los dos tercios en ambas cámaras parlamentarias. El escenario futuro será mucho más favorable que el de ahora, ya que actualmente el radicalismo y la oposición tienen una paridad de 19 senadores cada uno. Mientras que en la Cámara Baja el oficialismo tiene 29 bancas.

Consiguiendo apenas un par de legisladores aliados eventuales, el gobernador podrá llegar a los dos tercios en ambas cámaras. Esto le permitiría aprobar solicitudes de endeudamiento en la Legislatura provincial, aprobar el roll over sin inconvenientes o incluso habilitar la discusión para iniciar una reforma de la Constitución provincial.

Cómo quedará el Senado

Cámara de Senadores Legislatura

Los legisladores que resultaron electos este domingo ingresarán a la Casa de las Leyes recién en mayo de 2026, cuando se renueve la mitad de ambas cámaras.

En el Senado provincial la bancada oficialista quedará con 24 senadores. A su vez, el bloque del Partido Justicialista (PJ) tendrá 7 integrantes en la nueva Cámara Alta y mantendrá una banca el peronista disidente Duilio Pezzutti.

El bloque de La Unión Mendocina quedará con 4 senadores, que además tiene como aliado al senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti.

Finalmente, el Partido Verde seguirá teniendo una sola banca en la Cámara Alta, correspondiente a Dugar Chappel.

Amplia mayoría oficialista en la Cámara de Diputados

Cámara de Diputados Legislatura

En la Cámara de Diputados el radicalismo y sus aliados tendrán 31 bancas, de los 48 escaños disponibles. Esto le garantiza ampliamente el quórum propio y la mayoría oficialista.

Por su parte, el peronismo contará con 10 diputados y será la primera minoría de la Cámara Baja.

Asimismo, el interbloque de La Unión Mendocina estará compuesto por 7 integrantes que pertenecen a partidos políticos distintos: Jorge Difonso (Unión Popular), Rolando Scanio (Unión Popular), Edgardo Civit Evans (Partido de los Jubilados Auténtico), Cintia Gómez (PRO), Stella Huczak (PRO) y Jimena Cogo (PRO). También forma parte de esta bancada Janina Ortiz, quien se encuentra suspendida en el ejercicio del cargo desde marzo de 2024.

Así quedarán los bloques legislativos

Senado

Interbloque Cambia Mendoza + La Libertad Avanza: Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Walther Marcolini, Sergio Márquez, Natacha Eisenchlas, David Saez, María Laura Sainz, Oscar Sevilla, Gustavo Soto, Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Pérez, María Pia Fanelli, Leonardo Yapur, Carolina Loparco, Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Martín Kerchner, Macarena D’Ambrogio, Jesica Laferte y Silvia Cornejo.

Bloque Partido Justicialista: Félix González, Mauricio Sat, Adriana Cano, Luis Novillo, María Luz Llorens, Pedro Serra y Omar Parisi.

Interbloque La Unión Mendocina: Flavia Manoni, Ariel Pringles, Marcos Quattrini y Martín Rostand

Bloque Partido Demócrata: Armando Magistretti

Bloque Podemos Encuentro Peronista: Duilio Pezzutti.

Bloque Partido Verde: Dugar Chappel

Cámara de Diputados