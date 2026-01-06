Argentina apoyó en la OEA el operativo de Trump para capturar a Nicolás Maduro y reclamó la liberación de Nahuel Gallo

El posicionamiento fue expresado por el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak , quien alineó su discurso con lo planteado un día antes por el representante argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi , durante una reunión del Consejo de Seguridad.

“La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, señaló.

“Confiamos que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a ocho millones de venezolanos a escapar de su país”, agregó el funcionario diplomático.

El discurso de Francisco Tropepi en la OEA

Argentina en la OEA

Durante su intervención, el embajador argentino evitó referencias directas a la dirigente opositora María Corina Machado, pero fue crítico del rol que desempeñó la OEA en los últimos años. En ese sentido, cuestionó lo que definió como una “diplomacia del silencio” frente a denuncias de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, y advirtió que esa inacción puso en duda la razón de ser del organismo.

“Hemos sido claros en varias oportunidades que la diplomacia del silencio es inaceptable. Mientras a nivel regional y universal se registraban y denunciaban prácticas que se consideraban terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad, el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades, haciendo poner en duda el mismo propósito de esta organización. Señor Presidente, debemos actuar ahora conforme se espera de nosotros. Los enormes desafíos generados por los cambios en Venezuela se deben traducir en una acción común para que el flagelo del narcoterrorismo deje de azotar a nuestros habitantes y haya democracia, respeto a los derechos humanos y libertad, permitiendo así una verdadera paz en la región”, manifestó.

Sobre el caso del gendarme Nahuel Gallo, indicó: “Hemos insistido, en reiteradas oportunidades, que las constantes violaciones a los derechos y a las libertades de las personas en ese país deberían ser abordadas. En particular, la detención arbitraria y desaparición forzada de ciudadanos venezolanos y de otros países, tales como el argentino Nahuel Gallo. En esto queremos ser enfáticos: a estas situaciones se les debe poner fin. Solicitamos con firmeza la inmediata liberación del gendarme argentino, así como se garantice su pronto y sano retorno al país para reencontrarse con su familia”.