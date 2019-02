Anulan excarcelaciones de Núñez Carmona y Nicolás Ciccone

La Cámara Federal de Casación Penal revocó las excarcelaciones de Nicolás Ciccone y José María Núñez Carmona, por lo que ambos deberán volver a prisión en el marco de la causa Ciccone.

Días atrás el exvicepresidente Amado Boudou corrió igual suerte, y fue devuelto a la cárcel de Ezeiza luego de que el cuerpo le revocara la excarcelación.

El ex socio de Boudou y el ex dueño de Ciccone habían accedido al beneficio de la excarcelación en diciembre pasado. En ese momento el tribunal entendió que la condena no estaba firme y no había riesgo de entorpecimiento en la investigación.

Sin embargo la Cámara de Casación anuló las excarcelaciones este lunes.

Los tres hombres fueron condenados por el caso Ciccone como autores de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Mientras Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión, Ciccone recibió una pena de cuatro años y seis meses, y Carmona, una de cinco años y ocho meses.

En la sentencia de hoy se sostuvo que los magistrados no habían justificado el cambio de criterio respecto a la resolución que había ordenado la prisión preventiva, dictada con posterioridad al juicio oral que condenó a Núnez Carmona y Cicconepor considerarlos autores penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública -en concurso ideal- con relación al primero y cohecho activo con relación al segundo de los nombrados.

En su voto, el juez Hornos entendió que debía disponerse la inmediata detención de los nombrados. Hizo especial hincapié en las obligaciones asumidas por el Estado Argentino de sancionar debidamente los hechos de corrupción y que, por las características de la maniobra delictiva –manipulación de los organismos de la administración pública, vínculos nacionales e internacionales, búsqueda de impunidad- y las condiciones personales de los imputados, estaban acreditados los riesgos procesales que sustentan la prisión preventiva de Núnez Carmona y Ciccone.

La audiencia oral y pública para que las partes informes ante la Sala IV está fijada para el 22 de abril de 2019, oportunidad en la cual el tribunal revisará las condenas dictadas respecto de Amado Boudou, Núñez Carmona, Guido César Forcieri, Ciccone, Rafael Resnick Brenner y Alejandro Paul Vandenbroele por delitos de cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con la función pública.

La resolución de la Cámara de Casación Penal: