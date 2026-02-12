Andis: confirmaron el procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta por obstruir el allanamiento a la casa de uno de los Kovalivker

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad del country Nordelta , por su presunta participación en maniobras destinadas a obstaculizar el allanamiento ordenado en la vivienda del empresario Jonathan Kovalivker .

El operativo, ejecutado el 21 de agosto de 2025, ordenado por el juez federal Sebastián Casanello a instancia del fiscal Franco Picardi, forma parte de la causa que investiga un supuesto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) , donde su ex titular Diego Spagnuolo fue procesado en las últimas horas.

El tribunal de alzada respaldó la decisión inicial del magistrado Casanello, quien había procesado a De Vicentis por desobediencia a la autoridad, estorbo del acto funcional y encubrimiento.

Según consta en el expediente, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad se presentaron en la garita de seguridad con una orden judicial, el responsable de seguridad del barrio privado realizó llamados insistentes para informarse sobre el procedimiento e impartió instrucciones internas orientadas a no facilitar información a las autoridades.

La investigación también incorporó mensajes enviados al grupo de WhatsApp "Supervisores AVN", integrado por personal de seguridad del complejo. En esos intercambios, De Vicentis habría advertido que ningún agente debía suministrar datos sobre identidad, ingresos o egresos de vecinos sin intervención del área legal. Los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral consideraron que las evidencias reunidas resultan suficientes para sostener que existieron maniobras orientadas a entorpecer la ejecución de la orden judicial.

El episodio derivó en la huida de Jonathan Kovalivker a bordo de un Audi, precisamente en momentos en que el allanamiento estaba siendo ejecutado. Además, se detectó un llamado al 911 denunciando la presencia de "falsos policías", realizado desde un teléfono registrado a nombre de la Asociación Vecinal Nordelta.

La confirmación del procesamiento se da luego de un recambio de jueces en la causa principal que se encuentra en Comodoro Py. Tras la salida de Casanello como subrogante, su par Ariel Lijo quedó al frente del Juzgado Federal 11 vacante tras la muerte de Claudio Bonadio.

Sobre los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, propietarios de la Droguería Suizo Argentina, que aparece mencionada en audios y comunicaciones incorporadas al expediente, la Justicia aún no tomó medidas definitivas, pero su situación sigue bajo análisis y no se descarta que el avance de la investigación pueda derivar en nuevas imputaciones.