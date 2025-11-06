Anabel Fernández Sagasti suena para ocupar un importante puesto de poder en el Consejo de la Magistratura

La senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti se posiciona para ocupar un importante puesto de influencia en la Justicia federal. La dirigente kirchnerista podría ser designada como representante de la oposición en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano constitucional encargado de la selección de jueces federales y el control disciplinario de los magistrados.

Fernández Sagasti es una de las senadoras de mayor confianza de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se ha convertido en una de las espadas legislativas del kirchnerismo.

En los últimos días su nombre empezó a sonar en las mesas de negociaciones entre el oficialismo nacional y el peronismo. A partir de la nueva composición que tendrá el Senado, el Gobierno nacional planea abrir un canal de diálogo con el principal espacio opositor para poder avanzar con la designación de casi 200 jueces federales cuyos nombramientos están frenados desde hace años y que requieren el aval de dos tercios de la Cámara Alta.

En ese contexto, la senadora mendocina se perfila para ocupar un codiciado lugar de poder en el Consejo de la Magistratura . Concretamente, el puesto que podría pasar a cubrir sería en reemplazo de María Inés Pilatti Vergara, senadora de Unión por la Patria que finaliza su mandato en diciembre de este año, ya que no renovó su banca en representación de la provincia de Chaco.

La dirigente chaqueña, que también responde políticamente a Cristina Kirchner, se desempeña desde febrero de 2020 como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación y es una de las representantes de la oposición en ese órgano.

María Inés Pilatti Vergara.v1.cropped.jpg Fernández Sagasti podría ser la reemplazante de la senadora María Inés Pilatti en el Consejo de la Magistratura.

Fernández Sagasti podría pasar a ocupar ese puesto en representación del bloque peronista en los próximos meses, impulsada por la expresidenta. La mendocina ya supo integrar el Consejo de la Magistratura sobre el final de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015 fue consejera de la Magistratura siendo una de las representantes de la mayoría peronista de la Cámara de Diputados en ese entonces.

Video: mirá la entrevista de MDZ a la senadora hace algunos meses

Entrevista A Anabel Fernández Sagasti

Qué hace el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura es un importante órgano constitucional que tiene a su cargo ni más ni menos que la selección de los aspirantes a jueces federales. Asimismo, se encarga del control disciplinario de los magistrados nacionales y la imposición de sanciones. En tanto, ante causas graves es el organismo que abre el juicio político para resolver sobre la destitución de los jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento.

En tanto, Fernández Sagasti no suena únicamente para ocupar este codiciado lugar de poder, sino que algunos se aventuran a señalar que el nombre de la mendocina también se incluye en los canales de negociación del kirchnerismo con el Gobierno nacional como una de las postulantes propuestas para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No obstante, especialistas señalan que la líder de La Cámpora de Mendoza no reuniría los antecedentes jurídicos y de trayectoria en la carrera para cubrir las vacantes actuales en la cúpula del Poder Judicial de la Nación.