Amstutz: "Orozco se ocupó de obras necesarias, pero descuidó lo social"

En diálogo con MDZ Radio el senador provincial Guillermo Amstutz reconoció virtudes en su adversario en la carrera por la intendencia de Las Heras, Daniel Orozco. "Orozco se ocupó de algo muy postergado en Las Heras que es la estructura estética. Carecía de parques y había una postergación en reparación de calles. Esto ha sido de alto impacto en la ciudadanía. Pero lo que yo observo es que simultáneamente se ha dado una postergación en otros ordenes de inversión", manifestó el candidato de Anabel Fernández Sagasti.

De cara a las elecciones del 29 de septiembre, todos los reflectores apuntan a Las Heras. En las PASO provinciales Cambia Mendoza tuvo seis puntos sobre Elegí, pero en las PASO nacionales Alberto Fernández obtuvo el 10% más de votos que Mauricio Macri. Ese último dato genera ilusión en el peronismo y especialmente en Guillermo Amstutz. "Estamos poniendo en valor dos visiones distintas respecto a la función del municipio en las circunstancias económicas actuales de la Argentina y la realidad específica de los lasherinos", dijo el candidato.

Al igual que Fernández Sagasti, hizo foco en los problemas económicos del país y aseguró que el municipio puede tener un rol social activo. "Hoy un municipio tiene funciones y presupuestos como para ocuparse no solo de las calles y las plazas. Hay secretarías para todo: Educación, Transporte, Seguridad, Vivienda, etc En una etapa en la que la ciudadanía tiene inconvenientes sociales fuertes, el municipio no puede desentenderse", concluyó.

Amstutz aseguró que hoy hay lasherinos que pasan hambre y que no tienen alimentos en su mesa. "Lo dije en el mes de marzo y me llamaron alarmista. Me maltrataron. Pero lo que dije hoy es la realidad, porque en muchos hogares no hay cena. La leche de los chicos no está todos los días", aseveró.

El candidato sostuvo que la Municipalidad tiene herramientas para generar empleo y puso como ejemplo sus propias intendencias en la década del 90.

Su trayectoria política lo ha mostrado en distintos lugares, actualmente es senador provincial y fue candidato a gobernador en 2003 cuando enfrentó a Julio Cobos en las urnas. Luego, de rivales pasaron a aliados y acompañó a Cobos en la Concertación que catapultó al exgobernador a la vicepresidencia. "Después tuve discrepancias con el kirchnerismo y armé mi propio partido. Pero cuando estuve con Cobos el estaba lejos del liberalismo de Macri que hoy está acompañando", sostuvo.

Por otro lado, también reconoció diferencias con el exintendente lasherino Rubén Miranda. Este último es candidato a senador provincial en la lista de Amstutz y sigue teniendo peso en el municipio. "Miranda en las PASO compitió en otra lista (que llevaba a Alejandro Bermejo como candidato a gobernador). Hemos logrado encontrar puntos en común para coordinar actividades y acciones. Desarrollamos tareas juntos. Pero yo tengo mi forma y me impronta", aclaró. De todas maneras, dijo que "ha agregado" las buenas experiencias positivas de la gestión de Miranda como el desarrollo cultural y deportivo que el actual diputado nacional supo impulsar en Las Heras.

Por último, remarcó que "hoy hay mejora urbanística pero con hambre, problemáticas de educación, seguridad transporte, deporte". "Vamos a trabajar por una Las Heras que cuide a las familias y no solo lo urbanístico. Programas de empleo que den dignidad a través del trabajo. Nutrición de jóvenes y mejora de la calidad educativa. Un municipio con visión integral de sus habitantes", esgrimió.

"¿Cómo lo voy hacer? Igual que ya lo hicimos. El mejor presupuesto que administré fue de 23 millones de dólares. Hoy está en 50 millones de dólares. El doble del presupuesto que yo administré y con el que hice una revolución en infraestructura", concluyó

