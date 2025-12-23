¿Allasino sin el PRO? La contundente definición de Alfredo Cornejo sobre la nueva alianza

El gobernador Alfredo Cornejo alentó a que haya un acuerdo con Allasino, pero dijo que no necesariamente tiene que ser con el PRO.

Va a ser un verano distinto: con campaña electoral en departamentos en los que se elegirán concejales. Más particular va a ser la Navidad, pues cierran los plazos para presentar las listas. El gobernador Alfredo Cornejo está atento a ese proceso, donde se votará en departamentos que su sector político no conduce. Y hay uno en particular: Luján de Cuyo.

El oficialismo tiene todo listo para asociarse al intendente Esteban Allasino, del PRO. Pero el propio Cornejo hizo una aclaración: busca un acuerdo con Allasino y no con el PRO que conduce “espiritualmente” Omar De Marchi. “Él ha trabajado bastante bien con nosotros y nos gustaría confluir en un frente. No necesariamente tiene que ser con su partido, nos interesa confluir con él, no necesariamente con su partido”, dijo Cornejo durante la entrevista en el programa After Office, de MDZ Radio.

Allasino tiene empatía con buena parte del radicalismo, incluso desde la época universitaria. Aún en los momentos de mayor tensión, al Intendente de Luján le costó cuestionar al Gobernador. Cornejo se lo retribuye. “La verdad es que tanto la Libertad Avanza como Cambia Mendoza, el radicalismo, viene hablando con Allasino porque nos interesa particularmente. Él ha trabajado bastante bien con nosotros. No sé si iría con nosotros, se está conversando. Tanto Facundo Correa Llano como Andrés Lombardi”, dijo el Gobernador.

ALFREDO CORNEJO - ESTEBAN ALLASINO 43534 El intendente de Luján de Cuyo, del PRO, Esteban Allasino, a punto de firmar una alianza con Cambia Mendoza. Marcos García / MDZ Sobre la elección, para Cornejo hay especulación política detrás del desdoblamiento que decidieron los intendentes. Y cree que puede haber menor participación porque son elecciones menos atractivas al votarse solo para concejales. “Son 6 municipios donde el gobierno provincial es oposición, no oficialismo. Va a ser en pleno verano. Quizá por especulación electoral eligieron cambiar y hacerlo solos. La dificultad que le veo es que votar solo concejales no es tan atractivo, si fuera ejecutivo tendría más motivaciones. Es probable que haya una participación baja”, opinó Cornejo.