Andrés Gabrielli anunció el final de Primeras Voces y se despidió de la audiencia: "La mejor manera de decir que nos vamos es..."

Este lunes 22 de diciembre se vivió un momento histórico en Radio Nihuil con la emisión del último programa de Primeras Voces, el ciclo que Andrés Gabrielli condujo ininterrumpidamente desde el 19 de abril de 2005. El anuncio oficial del final se realizó al aire durante el pase con No tenés cara!, que contó con la presencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo .

En ese contexto, Gabrielli tomó la palabra para comunicar públicamente la decisión y realizó un recorrido simbólico por los casi veinte años del programa, atravesados por distintos gobiernos provinciales y escenarios políticos.

"Hoy vamos a tener un pase muy especial por distintas razones, porque hoy fue el día que nosotros anunciamos oficialmente, ni el gobernador lo sabía, que Primeras Voces termina", comenzó diciendo el periodista,

"Y pensaba, en estos veinte años, cuando nosotros empezamos Primeras Voces en 2005, ¿quién era el gobernador? Julio Cobos, y su gran espada era Alfredo Cornejo . Y nosotros pasamos en este programa por: Julio Cobos, Celso Jaque, Paco Pérez, Alfredo Cornejo , Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo . Así es que creo que simbólicamente la mejor manera de decir que nos vamos es con el gobernador, al cual hemos tenidos dos veces como gobernador y una vez como la gran espada política de Julio Cobos", expresó Gabrielli, antes de cederle la palabra al gobernador.

El gobernador Cornejo también se refirió al cierre del ciclo y destacó la trayectoria del programa y su impacto en la audiencia mendocina: "Esos veinte años han sido de un buen programa. Hay mucha gente triste".

Sin embargo, el final del programa no implica el cierre de una etapa para Andrés Gabrielli dentro de la emisora. Así lo adelantó Ricardo Montacuto, quien llevó tranquilidad a la audiencia y anticipó novedades para la grilla de la radio.

Ricardo Montacuto en Radio Nihuil Ricardo Montacuto dio algunos detalles de lo que será la nueva programación de Radio Nihuil. Captura de pantalla Youtube Radio Nihuil.

"Primero quiero contarle a la gente que es verdad que termina Primeras Voces, pero nace otra cosa, que vamos a anunciar en su momento y que Andrés Gabrielli va a tener un tanque dentro de la radio, armado a la altura de Andrés Gabrielli, de su cultura y conocimiento. Tres horas diarias con un equipo que ha armado a medida. Hasta hubo pelea para entrar a ese equipo", reveló Montacuto.

"Así es que quiero aclarar que la radio no se apaga, la radio no muere. Viene un equipo a la primera mañana, viene otro equipo en la segunda mañana y ya vamos a contar más novedades. No voy a spoilear todo ahora", concluyó Ricardo.

Cabe recordar que a fines de junio de este año, Primeras Voces fue reconocido por la Legislatura de la provincia de Mendoza por sus veinte años al aire. La iniciativa fue impulsada por la senadora Fernanda Sabadin.